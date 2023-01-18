保通保供保稳，保障防疫大局——我国三年抗疫实践系列述评之六

物资有保障，战“疫”有力量。新冠疫情发生以来，我国开展了全方位的人力组织战、物资保障战，水、电、燃气、通信不停，医用和生活物资供应不断，粮食、能源等重点行业有序运转，基本民生得以有效保障。

当前，我国疫情防控进入新阶段。面对新形势新任务，必须进一步加大药品、重要民生商品保供稳价力度，更好保障防疫大局，确保实现平稳转段和社会秩序稳定。

千方百计加大医疗、防疫物资供给

临近春节，返乡人员增多，农村地区就医用药保障问题牵动人心。

近日，国务院联防联控机制农村地区疫情防控工作专班推动为农村地区每个村卫生室免费配备2台指夹式血氧仪，为每个乡镇卫生院配备1台制氧机。截至目前，117万个血氧仪已全部发放到位。

1月8日，新型冠状病毒感染由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，强化服务和保障成为实施重点。

面对医疗物资供给压力，我国充分发挥新型举国体制的优势，千方百计推动企业迅速稳产达产、扩能扩产，加大重点药物市场供给；同时在配置和发放上向农村和基层社区倾斜，优先保障医疗机构、养老院等重点场所药品供应。

两类重点解热镇痛药日产量已达1.9亿片，抗原检测试剂日产能已扩到1.1亿人份，N95口罩日产能超过1.9亿只，指夹式脉搏血氧仪日产量由12月初的11.5万部提升至25万部以上……一盒盒药品、一台台设备，被加急运往基层一线卫生部门，为疫情防控提供重要支撑。

抗疫战场上，医疗物资如“武器”“弹药”，是保障的关键。

2020年初疫情发生后，医疗物资需求呈现出爆发式增长，又恰逢春节部分企业停工停产。党中央、国务院高度重视，专门成立国务院联防联控机制医疗物资保障组，由工信部牵头、国家发展改革委等十几个部门参加。

对各类物资进行统一调度指挥；每日对接汇总需求，精准安排生产保供工作；对重点物资生产企业派出驻厂特派员，帮助解决生产设备、原材料、运输等问题；组织企业对物资进行临时收储……各部门协调配合、多措并举，迅速扭转医疗物资紧缺的不利局面。

筑牢医疗物资保障线，就是守护人民群众生命线。

扩大负压救护车、呼吸机、医用防护服等物资生产；加速重点医疗物资生产应急审评审批，批准12个治疗药物上市或增加适应症，批准检测试剂128个；建成全球最大规模新冠疫苗生产线，产量超55亿剂……三年来，我国全力提高医疗物资生产和供给，不断充实抗疫“弹药库”，为人民群众生命健康保驾护航。

瞄准当前基层卫生防疫存在的薄弱环节，国家卫生健康委医政司司长焦雅辉表示：“我们建立了监测和调度机制，目前看，乡镇卫生院药品配备紧张的情况得到很大程度缓解。正在研究加强基层卫生机构小分子抗病毒药物配备，进一步提升基层卫生机构的医疗救治能力。”

着力推进交通物流保通保畅

抗疫保供，交通物流是关键一环。

不久前，菜鸟直送开通医疗生活物资配送专线，“绿纸箱”装的药品和裹着“黄胶带”的防疫物资包裹，均实行优先配送。

“我们正在督促指导邮政快递企业对医疗物资邮件快件进行特殊标记、重点保障以及优先投递。同时指导各地邮政管理部门对医疗物资邮件快件申诉优先办理、快速处置。”国家邮政局市场监管司副司长边作栋说。

交通物流是社会“经脉”，一头连着生产供应、一头连着防疫保障。党中央明确提出，要坚持全国一盘棋，确保交通物流畅通，确保重点产业链供应链、抗疫保供企业、关键基础设施正常运转。

从足量发放使用全国统一通行证，要求不得以等待核酸结果为由限制通行，到严禁在高速公路主线和服务区设置防疫检测点，再到严禁擅自关停高速公路服务区……三年来，各地区各部门克服疫情影响，逐个解决突出问题，打通交通“大动脉”，全力保障群众生活医疗物资供应、产业链供应链“不掉线”。

加强物流末端服务，构建以街道为块、以社区为支点的投放网络；建立农资“点对点”保供运输绿色通道，确保农资进村入户，不误农时；开启“夜派”模式，跨地区调派快递员支援……我国持续打通物流堵点、畅通循环，确保物资第一时间送达。

2022年12月8日，优化落实疫情防控的“新十条”公布次日，交通运输部就印发通知，提出落实公路及航道、船闸防疫检查点“应撤尽撤”。

12月30日，国务院物流保通保畅工作领导小组办公室关于进一步畅通邮政快递服务保障民生物资运输的通知公布，要求全力打通邮政快递堵点卡点，最大限度减少疫情对群众生产生活秩序和经济社会发展的影响。

随着疫情防控措施持续优化，交通运输行业相关运行指标持续向好。2023年1月15日，国家铁路货运继续保持高位运行；全国高速公路货车通行456万辆；民航保障航班14069班，环比增长1.3%；邮政快递投递量约3.27亿件。

“主动脉”和“微循环”进一步畅通，为高效统筹疫情防控和经济社会发展提供坚强后盾。

进一步强化保供稳价和基本民生保障

辽宁省沈阳新民市兴隆堡镇，十月稻田农业科技有限公司的厂区内外，来自全国各地的大货车排起了长队。

“受成本推动，去年粮价出现上涨，但丰收年景，让价格整体保持稳定。”公司副总经理赵淑娟说，目前订单不断，正开足马力生产。

民生稳，民心稳。按照党中央、国务院部署，各地一边做好精准防疫，一边统筹做好民生保障各项工作，确保人民群众基本生活不受影响。

迎战疫情，后勤保障也是战斗力。

“要强化城镇困难群众基本生活保障，做好基本民生商品保供稳价工作”“要切实保障和改善民生，稳定和扩大就业，组织好重要民生商品供应，保障城市核心功能运转”“要统筹做好重要民生商品保供稳价和煤电油气运保障供应，关心困难群众生产生活”……

三年来，中共中央政治局会议多次部署民生保障工作，各地区各部门及时推出一系列惠民举措，有力支持疫情防控大局，有效维护社会大局稳定。

保民生商品，全力以赴保供稳价——

推动农业生产有序开展，适当提高稻谷、小麦最低收购价，促进粮食稳产增产；及时开展储备调节，缓解生猪价格大幅波动；以煤炭为“锚”，综合施策稳能源价格；加强水电气热等城市“生命线”维护，保障城市正常运行；密切关注疫情对市场供求的影响，做好居民生活必需品保供调度……

2022年，在全球通胀压力高企的背景下，我国物价水平保持总体稳定。全国居民消费价格指数（CPI）比上年上涨2%，大幅低于美国、欧元区、英国等发达经济体和印度、巴西、南非等新兴经济体的涨幅。

保基本生活，兜住兜牢民生底线——

着力做好高校毕业生等重点群体就业工作；将符合条件的生活困难家庭及时纳入低保范围，及时足额发放低保、救助、失业补助等资金；多次完善价格补贴联动机制，2020年以来累计发放物价补贴约375亿元，惠及困难群众7.3亿人次；强化对因疫因灾困难群众的临时救助……

“2023年，财政收支矛盾依然突出，但我们不会在民生支出上退步，将保持适当支出强度，持续增进民生福祉，努力让人民群众有更多的获得感幸福感安全感。”财政部部长刘昆说。