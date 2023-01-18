针对三种压力来源解压短视频背后有科学

◎杨剑兰

你很难想象，凌晨3点睡不着的年轻人刷着“挤痘痘”“刮肥皂”这样的短视频看得津津有味，并纷纷表示很解压。某短视频平台“解压”相关视频累计播放量超过940亿次。这不禁让人困惑：如此单调甚至有些无聊的短视频，真的能解压吗？它的解压原理是什么？

如果你仔细观察，会发现受欢迎的解压视频，基本逃不出这3种类型：一是摧毁类，如挤痘痘、捏方便面；二是秩序类，如修驴蹄、清理房间；三是慢生活类，如火苗燃烧、宠物日常。

为什么这3类短视频有解压效果呢？要解答这个问题，我们必须了解人的压力是怎么来的。美国心理学家理查德·拉扎勒斯提出了压力的三因素模型，他指出：当刺激事件打破了个体的平衡和负荷能力，超出个体的承受范围，就会产生压力。

拉扎勒斯的压力模型包含3个因素：压力源、应对能力和压力反应。压力源指的是，各种各样来自外界或内部的刺激，比如工作负荷、人际关系紧张、自我苛求等。应对能力，是指个体的应对策略，指个体怎样加工和处理压力。压力反应，则体现为身体反应（如胃疼）、行为反应（如买买买），以及情绪反应（如易怒、易哭泣）等。当一个人压力源过多，应对能力不足，就会表现出身心紧张、情绪行为失调等压力反应。因此，想要科学减压，就需要从这3个因素着手。

摧毁类视频除了帮助人们发泄情绪外，还有更深层次的心理含义。当人们压力源过多，如同时面临经济压力、人际关系紧张等，这些压力源就像大山一样压在个体身上，让个体感觉紧张、压抑和愤怒。这么多压力源逃又逃不掉，怎么办呢？摧毁它们就好了，没有了压力源，不就没有压力了吗？摧毁类视频正是通过表达潜意识里摧毁压力源的愿望，起到解压效果。不管是中国传统文化的心学，还是现代心理学都提出：外在世界是内在世界的呈现。摧毁类视频，表面上看是无聊的摧毁各种小物件，其实是投射了人们内在想要摧毁压力源、解除压力源的潜意识。

秩序类短视频解压的原理，则对应压力模型的第二个因素：应对能力。为什么大家喜欢看房间被清理得干干净净、地砖被铺得整整齐齐的视频呢？因为这类视频能给人带来控制感，只要发出一个简单的行为，就能获得即时的结果反馈，这种控制感给人一种“我有能力应对”的感觉。

心理学实验表明，控制感对缓解压力具有非常重要的作用。有一个经典的控制感实验：研究人员来到一所养老院，将养老院的老人们随机的分为A、B两组。这两组老人在护理和饮食上的标准都是一样的，但是他们的控制感体验不同，其中A组老人可以自己安排时间，对养老院安排有什么不满可以去争取改变。B组老人则没有这些自主权，他们只能被动接受医院的安排。结果发现，不管是自我评估，还是护士评估，A组的老人都比B组的老人更积极乐观。18个月后，有控制感的A组老人的死亡率是15%，没有控制感的B组老人的死亡率则为30%。实验表明，体验到控制感，减少了老人对自身健康的焦虑，降低了压力水平。

还有一项针对老鼠的压力实验发现：假如老鼠在遭受电击时有一个可以转动的轮子，哪怕这个轮子并不能让它们免受电击，它们的压力水平还是比没有轮子时低。因为这个轮子增加了老鼠的控制感，控制感帮助老鼠减轻了压力。类似的，一个看起来单调无聊的整理、排序类短视频给人带来的控制感，哪怕是虚幻的，也能让人感觉压力得到了缓解。

我们再来看最后一类解压视频，慢生活类。慢生活类视频为什么能解压？因为它改变了我们的压力反应模式。通常，人在压力下会表现出紧张、不安、焦躁、易怒等，而慢生活类视频能让人暂停下来，把人从压力情境中抽离出来，让人获得暂时的逃离和放空。很多人看慢生活类视频，不管是记录日常生活的VLOG，还是呈现田园生活的短视频，这些内容多是简单的、缓慢的、宁静的，它们能够缓解人们因压力产生的负面情绪。

慢下来，去感受生活，感受自己，也是正念疗法提倡的减压方法。正念疗法提出，人类的大脑有两种模式：行动模式和存在模式。行动模式让人追求目标、专注结果，但如果行动模式过于强烈，将产生持续的焦虑不安。存在模式，则是慢下来、回到当下，它能让人们获得放松与平和。

从压力的三因素模型来看，解压视频是能解压的，但也要警惕不要让短视频成为唯一的解压方式，因为沉迷短视频解压有可能让人成瘾、空虚、逃离现实。想要获得更科学的减压方法，我们还是要回归压力产生的3个因素。减少压力源，提升应对能力，获得现实生活的控制感，使用健身、正念、娱乐等方式调节压力的身心反应，多管齐下，减压才更有效。

（作者系国家二级心理咨询师）