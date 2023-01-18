更好管理情绪可防病理性衰老

负面情绪、焦虑和抑郁被认为会导致神经退行性疾病和痴呆症的发生。但它们对大脑的影响是什么？它们的有害影响是否有限？瑞士日内瓦大学神经科学家观察到年轻人和老年人在面对他人的心理痛苦时大脑的激活。老年人的神经元连接表现出明显的情绪惰性，负面情绪在很长一段时间内过度地改变它们，特别是在后扣带皮层和杏仁核中，这两个大脑区域强烈参与情绪管理和自传体记忆。最新发表在《自然·衰老》杂志上的这些结果表明，更好地管理这些情绪，例如通过冥想，可帮助限制神经退化。

研究人员向志愿者展示了显示人们处于情绪痛苦状态的电视短片，以及具有中性情绪内容的视频，以便使用功能性磁共振成像观察他们的大脑活动。首先，研究小组将27名65岁以上的人与29名年龄在25岁左右的人进行了比较，然后对127名老年人重复了同样的实验。

研究表明，老年人通常表现出与年轻人不同的大脑活动和连接模式。这在默认模式网络的激活程度上尤其明显，默认模式网络是一种在休息状态下高度激活的大脑网络。它的活动经常受到抑郁或焦虑的干扰，这表明它参与了情绪的调节。在老年人中，负责处理自传体记忆的后扣带皮层与处理重要情感刺激的杏仁核的联系增加。

然而，老年人往往比年轻人更能调节自己的情绪，并且更容易关注积极的细节，即使是在消极事件中也是如此。但是，后扣带回皮层和杏仁核之间连通性的变化可能表明与正常衰老现象的偏差，这种现象在有更多焦虑、沉思和负面情绪的人身上更加明显。后扣带回皮层是受痴呆症影响最严重的区域之一，这表明这些症状的出现可能会增加神经退行性疾病的风险。