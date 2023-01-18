浓浓的年味 满满的幸福

今年春节是疫情防控进入新阶段后的第一个春节，如何保障人民群众度过一个欢乐祥和、健康安全的新春佳节？各地各部门统筹疫情防控和经济社会发展，进一步强化重要民生商品、医疗物资、能源等保供稳价，确保春节期间市场供应充足和价格平稳，保障群众医药需求和温暖过冬。 春节临近，年味渐浓。

近日，零点刚过，位于贵州省遵义市红花岗区的新雪域西南农产品交易中心灯火通明，人声鼎沸，一辆辆进货汽车陆续驶来，各类生鲜产品琳琅满目。

“一直要到中午才消停。”在交易中心经营着一家蔬菜商铺的李文福最近忙得脚不沾地，负责外采的合伙人下午刚发来11车货，他当晚就要将这172吨菜品分销出去。第二天，这些来自周边省份各种植基地的新鲜蔬菜，就将出现在遵义各地的农贸市场和超市。

“去年12月中旬就开始配备年货，其中耐储存的农副产品和粮油是重头戏，我们要全力为老百姓安心过节做好物资保障。”中心招商运营总监周少彬介绍，目前入驻的2850家商户全部开门营业，并加派人手赴全国各地采购货物，让库存能够满足市场需求的同时确保销售价格整体稳定。

春节是中国的重要节日，也是居民消费旺季。一大早，河南省郑州市民张先生就推起购物车，进商场购物。干货、炒货、畜产品、水产品……没逛多久，张先生的购物车里已满满当当。“今年孩子们都要回家过年，得赶紧准备年货。”

在河南，为确保春节期间消费市场物资供应充足有序，省商务厅下发通知，要求各地商务部门加强组织领导，完善应急机制，督促指导大型农产品流通企业、商贸流通企业等加大货运组织和调运力度，增加米面油、肉蛋奶、蔬果、婴幼儿奶粉等生活必需品备货量和市场投放量，同时提高补货频次。

春节临近，为做好粮油肉蛋奶果蔬等保供稳价，各地进一步优化和细化工作举措，加强对蔬菜、水果、粮食、食用油、肉类、蛋类等物资供应市场的监测预警，加大生鲜物资和重要商品进货力度，确保市场供应不断档、不脱销。有关部门也加强市场和价格监管，依法查处囤积居奇、哄抬价格等行为。

从全国来看，确保居民“菜篮子”“米袋子”“果盘子”满满的，还离不开“南菜北运”和“西果东输”这两大快速通道。

广西壮族自治区百色市右江区是我国“南菜北运”重要基地之一。入冬以来，各类蔬菜郁郁葱葱。秋冬菜种植大棚里，一排排富贵黄皮尖椒挂满枝头，菜农们正忙着采摘、分拣、包装，把尖椒销往各地。

在温暖的海南，为保障海南冬季瓜菜尽快抵达全国人民的餐桌，海口新海港为货车过海提供“绿色通道”，设置“一站式支付”功能。今年港口还为冬季瓜菜开通了货车专班，提升货运车辆流通效率。

于2022年12月30日至2023年1月28日举办的“2023全国网上年货节”，目前正在进行中。各地积极组织电商平台、生产制造、快递物流企业，紧锣密鼓地策划配套活动，聚焦人民美好生活需要和年货采购需求，努力保障人民群众度过一个欢乐祥和的新春佳节。

商务部新闻发言人束珏婷介绍，商务部将从加强市场运行监测、加大货源组织协调、做好政府储备调节、强化便民服务保障、组织开展促消费活动等五方面做好节日市场保供和消费促进工作。

构筑保健康、防重症的坚实防线

“奶奶，最近天气冷，不要过早外出锻炼，最好上午10点以后再出门。如果感觉不舒服，及时打我们电话。”家住江苏省南通市崇川区84岁的郑玉明老人患有心脏病，子女又在外地，近日，崇川区和平桥街道百花苑社区的“爱心专班”工作人员为她送上装有体温计、消毒片等防疫物资的“爱心包”，并叮嘱她有困难就找“爱心专班”。连日来，江苏省积极统筹调配医疗资源，着力保健康、防重症，全省发热门诊扩容到2346个，最大日收治能力达120万人次。

随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，中国疫情防控面临新形势新任务。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，当前，医疗救治是新冠疫情防控工作的当务之急，做好诊疗关口前移和重症患者救治是重要着力点。

专门为新生儿及孕妇、发热病人、急危重症患者等5类人群开辟就医绿色通道，确保患者得到及时诊治；动员有条件的医院、诊所、药店设立临时发热诊室，就近满足群众就诊、用药需求；向边远山区重点人群发放“健康包”，组织基层医疗力量下沉一线，主动开展上门服务……各地持续发力，以务实举措更好保障群众就医用药，构筑起保健康、防重症的坚实防线。

岁末年初，人群流动带来疫情防控挑战。国务院联防联控机制、中央农村工作领导小组近日印发《加强当前农村地区新型冠状病毒感染疫情防控工作方案》，提出保障农村地区医疗物资供应，包括加快防疫药物生产、加强医疗物资准备、稳定药物市场秩序、畅通药物购买渠道”等多个方面内容。

一段时间以来，多地全力做好药品保供工作。黑龙江省制药企业开足马力，通过闭环生产、争取上游原料、调配生产能力等多种方式，全力保障退烧、止咳类重点药品产能。在湖北，省经信厅派出帮扶工作队开展驻厂驻点服务，掌握企业现有库存、每日产量、次日排产计划等生产信息，协助支持企业做好扩产扩能工作。四川省积极帮助疫情防控紧缺医疗物资重点生产流通企业，协调解决存在的困难和问题，鼓励银行业金融机构积极加大金融支持，全力做好水电气等要素保障，支持企业满负荷生产。

此外，全国市场监管系统开展涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动，及时加强涉疫药品和医疗用品监管，从快从重查处社会反映强烈的哄抬价格、囤积居奇、虚假宣传、虚假违法广告、假冒伪劣等违法行为，保障基本民生。

1月8日，国家医保药品目录谈判落下帷幕，经过谈判，阿兹夫定片、清肺排毒颗粒纳入国家医保药品目录，患者可享受到相关的医保报销政策。至此，国家医保药品目录内治疗发热、咳嗽等新冠症状的药品达600余种。

国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家疾控局四部门还印发通知，对住院的新冠患者延续“乙类甲管”时的政策，全额保障新冠患者的住院费用。该政策以新冠患者入院时间计算，先行执行至2023年3月31日。参保患者在其他医疗机构发生的新冠门急诊治疗费用，按照其他乙类传染病医保报销政策，对纳入医保范围的看病和药品费用，应报尽报。

让人民群众温暖过冬

“各岗位注意，各控制人员准备，开机生产！”1月1日15时，在国家能源集团神东煤炭上湾煤矿综采一队，随着工作人员一声指令，智能采煤工作面设备安全启动。近期，国家能源集团坚决扛起能源保供责任，巩固提升“煤电路港航化”一体化运营优势，保煤保电、增产增供。

安徽淮南，满载3500吨煤炭的运煤列车从淮河能源集团顾桥煤矿发出，50分钟后缓缓驶入潘集电厂。去年12月初并网发电的潘集电厂，是这个冬季能源保供的“新生力量”。“我们通过优化资源调配的方式，保证每天装卸列车2列左右、约7000吨煤炭，确保电厂‘口粮’充足。”潘集电厂经营部主任张国杰介绍，目前电厂的日均发电量超1300万千瓦时，助力华东区域电力稳定供应。

元旦前夕，西藏自治区今冬明春及“十四五”期间电力保供重点项目——华能阿里普兰帮仁2万千瓦、昌都江达索日3万千瓦、日喀则仲巴帕羊2万千瓦光伏项目先后建成投运，实现全容量并网发电。“家里一天到晚都有电，电视机随时打开随时看。”西藏阿里地区普兰县霍尔乡帮仁村村民旦增扎巴，再也不用担心过年期间看不到热闹的电视节目了。

春节期间，是迎峰度冬关键时期，各地区各部门多措并举加强供需调节，全力做好煤电油气运保障工作，为经济社会平稳运行和群众温暖过冬提供坚实保障。

以煤炭为例，入冬以来，煤炭企业加快释放先进产能、推动煤炭产量较快增长，发电企业提升燃料保障水平、加强机组运行管理，全力以赴做好迎峰度冬保供相关工作。国家能源局数据显示，2022年12月1日至15日，全国煤炭产量1.9亿吨，日均产量1251万吨，全国统调电厂电煤库存1.76亿吨、可用24天。

供热方面，主要企业担当起能源保供“主力军”作用。作为国内最大的民生供热企业，中国华能82家供热单位、218台供热机组、2890个供热站“火力全开”，2022年累计完成供热量达4.8亿吉焦，同比增长7%。截至2022年12月底，国投电力公司累计供热量2109万吉焦，同比增长68%。其中，民用累计采暖供热647万吉焦，同比增长43%。2022—2023供热季，中国华电供热面积达7.8亿平方米，供热装机容量9010万千瓦，供热业务涉及25个区域、133家企业，清洁“暖流”进入千家万户。

国家发展改革委新闻发言人介绍，目前全国能源供需总体平稳有序。接下来要持续健全煤炭、天然气、电力多能互补的综合应急调度机制，强化调度安排，着力提高能源顶峰能力。提前组织制定预案，做好应对后续寒潮天气的准备，牢牢守住民生用能底线。做好重点地区、重点时段保暖保供工作，密切监测东北地区供暖企业库存，强化铁路运输保障；统筹用好储气，严格合同履约，做好北京、河北等重点地区民生用气保供；确保春节等重点时段能源供应，确保群众温暖过冬。

畅通交通“大动脉”“微循环”

回家过年，交通是人民群众最为关心的领域之一。

2023年春运从1月7日开始，到2月15日结束，一共40天。与往年相比，今年春运人流高峰与疫情高峰叠加，是近年来不确定性最多、情况最为复杂、困难挑战最大的一次春运。春运工作专班副组长、交通运输部副部长徐成光表示，根据初步分析研判，春运期间客流总量约为20.95亿人次。交通运输部充分考虑社会公众出行的预期需要，按照“充分准备、按需投入、及时响应”的原则，做足了各方面准备，有能力保障人民群众走得了、走得好。

每年春运，铁路都发挥着重要作用。中国国家铁路集团客运部主任黄欣表示，国铁集团将充分发挥高铁成网运营优势，用好新开通的郑渝高铁、湖杭高铁、银兰高铁、北京丰台站等新线新站资源和新投用复兴号动车组等先进装备，提升路网整体功能和效率；加大重点地区和时段运力投放力度；根据铁路12306客票预售和候补数据，动态研判客流走势，梯次安排运力投放，实现运能和需求良好匹配。

“2023年春运是全面落实疫情防控优化措施及‘乙类乙管’各项措施以来的第一个春运，预计民航客流量将明显增长。”中国民用航空局总飞行师万向东表示，春运期间，全民航日均安排客运航班1.1万班。民航局积极引导航空公司在筑牢安全底线的前提下，科学合理安排航班计划，确保运力准备充分、资源保障到位；鼓励航空公司更灵活地调配运力，满足春运期间热点地区、热点航线的旅客出行需求。

交通“大动脉”畅通，物流“微循环”也要跟上。春节期间，快递能否正常投递备受关注，在网上购买的年货正常送达，成为消费者的期望。

临近年关，河北省张北县玉狗梁村的村民们正忙着准备年货。相较于以前跑大老远去购物，如今他们只需在手机上“一键下单”，商品就能送到家门口。

2022年6月，在村干部支持下，美团优选自提点开进村里，村委会妇女主任孙俊仙当上自提点店长，她说：“村里现在啥都能买到，手机上一下单，第二天就收到了，真方便！”依托“中心仓—网格站—自提点”三级仓配链路优势，美团优选已覆盖全国2000多个市县，其中超过一半自提点位于乡镇。

除了创新流通业态和商业模式，多家物流企业宣布“春节不打烊”。2023年春节期间，京东物流将连续11年“春节也送货”。全国366个城市、约1700个区县的消费者，即使是在除夕、大年初一，也可以正常下单收货。其中，在全国30座城市，700余台无人车春节也送货，600台智能快递车、超100台室内配送机器人将和京东快递小哥一起，为消费者提供“最后一公里”和“最后100米”的末端配送服务。

一头连着生产供给，一头连着消费需求，物流是民生保障的重要支撑。往年的春运一般是“客增货减”，今年，各类医疗防疫物资、节日生活物资和今冬明春的能源、粮食等重点物资运输需求均会有较大增长。国家邮政局副局长陈凯表示，国家邮政局专门制定了《邮政快递业2023年春节期间寄递服务保障工作方案》，督促邮政企业持续稳定提供邮政普遍服务，做好“年货节”寄递服务保障，指导寄递企业对医药物资进行特殊标注、重点保障和优先投递。