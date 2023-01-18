智慧商圈促进市场复苏（消费万花筒）

春节临近，买年货、赶大集，全国各地到处是浓浓的年味和快速复苏的市场活力。

上海豫园，前来逛街购物的消费者熙熙攘攘。豫园商城利用科技创新手段，打造智慧商圈场景，更好地服务消费者。“乐游豫园——导游导览导购平台”利用5G+AR技术，整合了70余个文旅点位和消费场景，涵盖楼宇街区、园庙经典、字号传奇、豫里廿肆等内容，形成市民游客视角的豫园片区“城市微旅行”游览体验。

为了满足春节期间消费者多样化、个性化、定制化的消费需求，各地区各部门引导企业创新供给，充分运用数字技术，提供品质化、智能化的商品和服务。

前不久，商务部公布首批全国示范智慧商圈、全国示范智慧商店名单，北京市三里屯商圈等12个商圈、三里屯太古里南区等16个商店，成为“全国示范智慧商圈”和“全国示范智慧商店”。丰富的智慧消费场景不仅刷新了消费体验，也促进了市场复苏，繁荣节日市场。

“这些示范商圈、示范商店面向政府部门、消费者、商业企业和运营机构，全面推进设施、服务、场景和管理的智慧化提升，营造便捷舒适、多元融合、精准高效、放心安全的消费环境，已成为恢复和扩大消费的重要平台。”商务部相关负责人表示。

在四川成都市锦江区春熙路商圈，重点商家停车场实现智能停车和智慧管理全覆盖，成都国际金融中心、成都太古里等停车场还提供线上停车、反向寻车等功能，为消费者提供了不少方便。

成都国际金融中心通过会员精准营销，打造集招商运营、宣传营销、数据分析、能耗管理等功能于一体的智慧运管体系，实现直播、微商城、小程序等线上消费途径全覆盖，推动全年营收同比增长超过20%。

硬件有提升，软件有改善。在北京三里屯太古里，面积超400平方米、拥有L形转角的裸眼3D大屏连续播放实时热点。三里屯太古里的会员中心小程序，可以为消费者提供自助积分、停车缴费、积分换礼、代客泊车等功能。相比此前繁琐的人工手续，现在消费者只需通过手机便可完成多项操作，不仅提升了消费者体验，也能为商场节省人力。

商务部相关负责人表示，商务部已启动节日期间全国生活必需品日报监测制度，密切关注市场运行态势，指导各地运用智慧技术，持续提高优质商品和服务供给水平，打造新业态、新模式、新场景，更好满足居民品质化、多样化消费需求。

《 人民日报 》（ 2023年01月18日 19 版）