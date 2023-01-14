“爱就在一起”暖心2023健康公益行动开展

2023年1月9日至20日，人民好医生客户端联合北京交通广播共同推出“‘爱就在一起’暖心2023健康公益行动”，通过公益探访、健康科普、答题互动等形式，记录春运春节保障一线的守望，普及返乡欢聚的健康防护知识，为大家送上“人民好医生暖心防疫包”，共同用爱守护平安团圆年。

北京交通广播走进北京公交集团客四分公司1路车队送上暖心防疫包。

1月11日至13日，北京交通广播记者、主持人等先后前往北汽集团蓝谷能源纯电出租汽车换电站、北京公交集团老山公交场站、北京动车段等地进行新春探访，为春运春节保障一线人员送上包含玉叶解毒颗粒、西瓜霜喷剂、刺梨维C复合压片糖果、口罩在内的“暖心防疫包”。

据悉，1月14日，北京交通广播将推出“暖心2023健康公益行动直播答题”，在晚间《一路畅通》节目中，通过有奖答题对形式，传播暖心的春运保障行业故事和春运春节期间的健康防疫知识；1月16日至17日每天20点-21点，北京交通广播《八点更新》栏目和人民好医生客户端《健康晚8点》栏目将联合推出“暖心2023健康公益行动特别节目”，邀请健康专家围绕春运、春节返乡疫情防护等相关话题进行科普分享。

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