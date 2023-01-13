国家移民局：“乙类乙管”实施后出入境人员数量呈稳步增长、有序恢复态势

人民网北京1月13日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就优化中外人员往来管理措施有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，1月8日“乙类乙管”正式实施后，出入境人员数量有何变化？此外，春节就要到了，国家移民管理局会采取哪些措施保障通关？

1月8日以来出入境人员数量稳步增长

对此，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛介绍，1月8日实施以来，从监测情况看，出入境人员数量呈现稳步增长、有序恢复的态势。有三个特点：

一是总量明显上升。1月8日到12日，全国移民管理机构日均检查出入境人员49万人次，较“乙类乙管”政策实施前上升了48.9%，是2019年同期的26.2%。

二是海陆空同步恢复。海港、陆路、空港口岸日均出入境人员分别为2.1万、42.4万、4.5万，较实施前各上升了13%、53.3%、33.2%，为2019年同期的36.4%、30.1%、11%。空港口岸，上海浦东国际机场客流最多，日均1.1万人次，陆路口岸深圳福田口岸增幅最大，日均2.1万人次。

三是入境数量略高于出境数量。日均入境25万人次，较实施前上升了54.7%，日均出境24万人次，较实施前上升了43.3%。

春节临近口岸将迎来人员出入境高峰

刘海涛表示，春节假期临近，预计口岸将迎来人员出入境高峰。国家移民管理局已经部署各级移民管理机构，实施“三个加强”的措施，全力保障通关顺畅。

一是加强通关查验组织保障。备足警力、开通通道，优化勤务组织，强化动线管理，提高查验效率，确保人员、车辆顺畅通关，中国公民出入境通关排队不超过30分钟。

二是加强引导提示。落实节假日客流高峰“两公布一提示”制度，及时公布预测春节假期口岸出入境客流高峰情况，及时公布口岸应对客流高峰准备的措施，提示旅客通关注意事项，为广大群众出行提供参考。

三是加强通关流量监测。协调民航、交通运输等部门，及时掌握国际航班、水港班轮、陆路客货运调整情况，实时监测出入境流量变化，做好应对预案。

刘海涛提醒广大出入境旅客，关注国家移民管理机构政府网站、政务新媒体平台关于“两公布一提示”的信息，出行前仔细检查出入境证件签证是否有效，提前了解前往国家和地区入境和防疫管理政策，合理安排行程，注意人身安全健康自我保护。