华人义工热心护佑同胞健康（侨界关注）

远行在外，健康是华侨华人的共同期盼。有一批华人义工，他们在世界各地募集资金、志愿服务，护佑同胞健康。点点微光，聚而成炬。

关怀病童 患难与共

玩具、食品、商超购物卡、写满祝福的贺卡……近日，加拿大华人金丝带协会的义工们冒着大雪，在不同城市间奔波，将承载着真挚祝福的礼物送到患有癌症的华人病童手中。

2020年，陈洁英注册了加拿大首家专为华人重疾儿童服务的非营利机构——加拿大华人金丝带协会。近3年来，协会的80余位华人义工共扶持了31个家庭，开展了150多次探访活动，为当地华人提供免费的医疗信息、驾驶、翻译、心理辅导、经济帮扶等服务。2021年，加拿大华人妇女联合会向金丝带协会颁发了优秀团队奖。

陈洁英的女儿陈巧思在3岁半时确诊了癌症，伴有失明和听力损伤。“陪女儿抗癌的6年里，我亲身体会了病童家庭的痛苦，比如不确定的病情、语言的障碍、巨大的经济和心理压力，但当地医院没有针对华人患者的服务。”于是，陈洁英学习了特殊儿童教育课程，希望为病童家庭提供帮助。

“我的力量来自女儿。”陈洁英说，陈巧思在与病魔抗争的同时，不仅发行了书和专辑，还连续多年通过电视直播、音乐表演、义卖等形式帮儿童医院筹款，并亲自为其他病童挑选玩具、送到伙伴们手中。陈巧思离世后，当地盲童协会以她的名字命名了社会贡献奖，以鼓励其他孩子奉献社会，陈洁英也决定延续女儿的爱心。“我希望女儿在天堂上看到‘金丝带’正在帮助更多的人。”

一日清晨，睡梦中的陈洁英接到了一个母亲的紧急求助电话：孩子心脏出血，但此时没有车辆可以送诊。陈洁英撂下电话后，在最短时间内将孩子送到医院，并帮忙翻译、沟通，使孩子得到及时救治，转危为安。这场“营救”后，她告诉病童家长们：“我的手机一定24小时畅通，有需要随时找我。”

“2022年，一位11岁的白血病康复女童也加入了义工队伍，亲自分享康复经历，鼓舞处于恐惧和迷茫中的病童家庭。”陈洁英补充道，当下金丝带的华人儿童义工已超100位，此前协会还收到了来自自闭症儿童的捐款，“这些孩子和他们的家长通过义卖，在几小时内筹集了700多加元，全部捐给了我们。他们本身已经很不容易了，却还想帮助更困难的华侨华人家庭。”

开展义诊 守护社区

在美国夏洛特，一场华人社区义诊活动在两天内服务了343人次，服务项目涵盖了疫苗接种、查血体检和线上线下咨询问诊等。

曾广斌已在美国行医20余年。2017年，他创立了橄榄树基金会，为华人提供健康咨询，举办讲座、义诊，为老人及癌症患者提供关怀等服务。基金会成立以来，曾广斌和义工们已连续5年走进华人社区，开展义诊。

义工董书负责在疫苗接种站帮助一名美国药剂师登记和翻译。“有位女士晕针非常严重，我一边抓住她的手臂，一边让她不要看针头，安抚她的情绪，顺利帮她完成了接种。”在传递温暖的过程中，董书也被华人家庭血浓于水的亲情感动着。“这次义诊中，一个华人女孩全程牵着奶奶的手，陪伴她依次进入各个诊室，这让我想起了自己在国内的奶奶。”

原本从事会计行业的董书，在陪伴父母抗癌，并在美国目睹了疫情下医护资源短缺后，决定转而学医。她已在当地多次担任紧急医疗技术志愿者。服务华人社区，让她第一次认识到华人医护志愿者的重要价值：“看病或体检本身就让一些老人很恐惧了，更何况他们来到完全陌生的环境，对美国医疗体系不熟悉，语言也不通。在中文环境里，面对同胞，我们彼此都感觉很亲切。”

曾广斌介绍，本次义诊活动共有55位来自外科、儿科、神经科的华人医务工作者和美国当地医生参与，一些对医学感兴趣的华人中学生也参与了辅助工作。曾广斌希望基金会未来能将医疗志愿服务覆盖更多城市，并支援中国边远地区留守儿童及老人的教育和医疗。

募集捐款 点亮希望

“是你们给了孩子重新拥有美好人生的希望！”华人儿童小朱的母亲感谢阿根廷华人义工协会。

旅阿华人何雄明是阿根廷华人义工协会的会长。2008年起，他开始留意当地华人在网络上发布的求助信息，并在线上给予帮助。

2020年7月，接触到更多看病困难的华侨华人的何雄明，组织成立了义工协会，和其他同胞一起在线下开展更大范围的志愿服务。截至2022年底，协会已有63位义工。

近期，小朱的病情牵动着何雄明的心。小朱患髓母细胞瘤，病情严重，家中仅靠父亲销售小物件维持生计，难以负担高昂的治疗费用。得知情况后，何雄明立即向侨界发出了捐款倡议。

倡议发出仅10天，协会就收到了6位同胞的189万阿根廷比索（约合人民币8万元）捐款，并将其转交给家属，用于小朱的后续治疗。“孩子得到探望时相当开心！很多时候支撑人的往往是精神上的力量，我们希望他们能感觉到来自社会的关怀。”何雄明说，“目前我们已经和医院沟通好了小朱的治疗方案，也将继续跟踪治疗进展。”

协会的义工们一直围绕阿根廷华侨华人关心的热点、难点问题，为他们排忧解难。何雄明介绍：“我们团队尽最大努力去帮忙，协会副会长江梦玲千方百计找阿根廷政府争取优先政策服务。”

新冠疫情暴发以来，协会多次向同胞们发放药品、联系当地卫生部门组织华侨华人开展新冠疫苗接种活动。“2021年疫情高峰期，有侨胞一家三口全部感染，当时他们没有药，打电话向我求助，我第一时间就给送药。侨胞看到我的时候哭了，真的没有想到这个时候还有人敢出来。”这次经历让何雄明久久不能平静，也成为了他坚持义工事业的重要动力。

“我们在把关怀带给华侨华人的同时，也传播了助人为乐的精神，相信这种精神终将汇聚成强大的社会暖流！”何雄明感慨。