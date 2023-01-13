南京“小店计划”带旺消费（坚定信心  开局起步）

“来一份田园时蔬”“再加两份冰粉……”

1月11日，我国对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的第四天。晚上7点，位于江苏省南京市珠江路地铁口的及及美食广场人声鼎沸。三猫黑鱼花餐厅内，42张餐桌座无虚席，16名员工忙得不可开交。

“越忙越开心。”刚在厨房帮忙切完小菜、配好果盘，店主罗君又跑回前厅收拾餐余垃圾，“政策支持、自己努力，生意一天天好起来！”

一头连着就业，一头连着消费。在南京，像这样的小店超过19万家。

贯彻落实中央经济工作会议精神，南京市把恢复和扩大消费摆在优先位置，高效统筹疫情防控和经济社会发展，积极实施“小店计划”，从引客流聚人气、降成本增效益等方面入手，为城市经济添能量、增活力。

小店客流回升人气旺

麻辣黑鱼花、干锅花菜……11日晚上6点半，市民胡静和朋友们来到三猫黑鱼花餐厅聚餐。“好久没在一起聚了，大家见了面都很开心！”胡静笑言。

元旦假期，南京发放第三轮消费助力券，可以用到2月5日晚上。胡静“抢”到两张券。“晚餐用消费助力券抵消50元，再加上店铺优惠50元，3个人实际消费208元，很划算。”

“前段时间，有互联网平台联系我，说南京正在实施‘小店计划’，将投放三轮共5000万元的消费助力券，使用场景向小店倾斜，并联合互联网平台集中优势资源为小店促销引流。我觉得这是好机会，应该积极参与进来。”罗君赶在元旦节前推出了一系列优惠活动，并上线经营。

2022年12月16日开始，“南京消费发布”官方账号开展“特色暖心小店大联播”活动。特别是在元旦假期，每天直播超过12个小时，每隔15分钟送出一波“满100元减50元”的消费券。截至目前，共有448家小店商户参与直播，累计交易额超8800万元。

罗君记得，元旦假期第一天直播头一个小时，店里就获得34份团购订单。1月11日，午晚餐共接待101桌顾客，其中有1/4是用消费券团购，营业额大约恢复到疫情前的八成。

新年伊始，南京大街小巷烟火升腾，茶饮、餐厅、小吃店门口排起长队。据南京市商务局统计，目前，城市小店基本恢复正常营业，营业额较2022年12月初平均增长70%以上。

1月11日晚上8点，南京一家炭火烤肉店仍有顾客等位。“我们没有出现在直播间，但最近我们参与了数字升级，在电商平台开网店。”烤肉店店主任飞说，南京市商务局联合银联等平台，对小店实行零费率线上开店、零费率线上运营培训、指定时段零费率佣金，“平台手把手指导开网店、拍短视频的技巧，同样给店里带来了人气。”

逾10万家小店获得减税降费融资等支持

1月11日这天，最近入驻南京鼓楼区金银街的手办店“模术”，共有8笔进账，销售收入超过2000元。

这家开在集装箱里的小店，只有14.6平方米，却颇为亮眼：一个个缩微场景精致小巧、琳琅满目，有山海、建筑、科幻等主题。

此前，店主王磊对开不开实体店较为纠结：“我们的货品讲究个性定制，要想发展好，就要通过互动体验吸引顾客，开实体店是重要一环，但开实体店成本高，何时回本心中没底。”

“可以‘拎包开店’，免租金，帮助装修，赚钱之前风险共担，赚到钱后街区抽成15%。”金银街街区运营平台打来的一个电话，让王磊下定了决心。

原来，鼓楼区结合“小店计划”，发展一批特色商业街区，改租赁为联营，降低入驻商户经营风险。

元旦前夕，王磊拿到小店钥匙。黑色外立面、两面大落地窗、内部工业风——一切按照他的意愿装修。街区还给店面和门头统一布置亮化设施，并贴心地安装了空调。

按照南京市出台的《关于促进首店经济发展的若干措施》，王磊的店面可获得5万元至10万元奖补资金。“这几天，我正在填报材料，计划用这笔资金添置3D打印机，做货品设计。”王磊说。

围绕市场主体需求精准施策，助力企业减负增能，南京还将小店纳入“一刻钟便民生活圈”建设，引导小店进驻邻里中心、公共市集等载体。

前不久，谢玮在秦淮区扇骨里社区的综合服务中心一楼开起一家小超市，“比起开在街上的门面房，这里不仅租金便宜了20%，还可使用中心的社区食堂、会议室等。”

这间不大的夫妻店，是社区根据居民生活需要特意引进的。社区主任曹丽萍介绍，街道和社区整合“一刻钟便民生活圈”年度优秀等级奖励资金40万元，用于软硬件建设，“既便利了居民，也扶持了饮食店、家政店、维修店等便民小店。”

目前在南京，超过10万家小店获得减税降费融资等支持。

推动小店便民化、特色化、数字化发展

当罗君在店里跑前跑后的时候，32岁的南京市民王唯唯出摊了。

日落时分，王唯唯将在家做好的20多个蛋糕打包，装进汽车后备箱，驶到凯瑟琳广场。停车，撑开后备箱，取出小冷柜，铺上桌布，支起“小美伢甜品店”。

放眼望去，灯光亮起的广场上，这样的“移动微店”有20余家，一个个小音箱里流淌出音乐，营造出年轻人消费与社交的一方天地。

2022年初，全职妈妈王唯唯萌生做点小生意的想法。因暂无开店本金，她就把汽车后备箱拾掇一番，当做“店面”。

“最初，我在栖霞区和鼓楼区交界的五马渡马路上摆摊。”王唯唯回忆，当时那里已形成后备箱市集，几十辆车将四条车道占了三条，存在安全隐患。

“对这些‘移动微店’，一关了之未必是好办法。”南京市商务局局长张志超说，借助“小店计划”契机，商务、市监、城管、文旅、公安、卫健等部门联合发文，丰富应用场景内容，推动业态创新升级，支持“移动微店”发展。

后备箱市集从五马渡转入达摩古洞景区，由南京汽车后备箱文化市集发展联盟组织，并提前向城市管理部门报备。王唯唯办了健康证、营业执照、食品经营许可证。

前不久，南京市相关部门考虑到气温较低，又将后备箱市集转移到市区综合体广场、商业街区、居民小区，惠及3000余家“移动微店”。

出生于1998年的南京小伙朱鸿飞，用后备箱开起了一家牛肉汉堡店。“机动灵活和创意百搭是我们的优势，哪有市场就去哪出摊。‘小店计划’实施以来，我参加过商场促销、美丽乡村、迎接新年等活动，最多的一天卖掉了100多个汉堡，赚到1500元。”

南京着力推动小店便民化、特色化、数字化发展，迄今逾万家小店获得直播带货、参与数字化升级等支持。

《 人民日报 》（ 2023年01月13日 02 版）