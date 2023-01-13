今天，我们如何品年味（新语）

在与时俱进的年俗风尚里，中华儿女感受着绵延千年的心灵共振。各地喜迎新春的文化活动丰富多彩，涌动着文化自信自强的澎湃力量，诠释着文化丰年的时代新韵

600多年的南京明城墙上，喜庆美好的巨幅大红春联挂起来，洋溢着浓浓节日氛围；穿行在大凉山深处的慢火车，大包小包的年货“动”起来，满载着乡亲们的红火生活；400公里之上的中国空间站，航天员在“太空之家”俯瞰神州大地灯火璀璨，准备着新一年忙碌充实的筑梦远征……

癸卯兔年近了。即将到来的小年奏响新春序曲，春运大幕开启，游子归心似箭，年货琳琅满目，年味儿扑面而来。在与时俱进的年俗风尚里，中华儿女感受着绵延千年的心灵共振。各地喜迎新春的文化活动丰富多彩，涌动着文化自信自强的澎湃力量，诠释着文化丰年的时代新韵。

今天的年味，绵延数千年传统文化积淀的醇厚滋味。春节承载着人们对幸福与圆满的美好向往，对和谐与安宁的深切寄托。贴窗花、写春联、逛庙会，这些节日仪式与相关习俗活动代代传承，不仅承载着许多人儿时的回忆，也映照着国泰民安的美好图景。如今，不少与中国年相关的民俗技艺已经成为非遗项目，并且得到更好的保护利用，赋予春节独特的人文意蕴。去年，超过2000万场非遗与民间艺术主题的直播汇聚快手平台，讲述老手艺的新故事。各地村镇，秧歌、舞狮、锣鼓等传统活动依然热闹，乡亲们自导自演的“村晚”也成为新民俗。丰盛的文化大餐，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，激发人们的文化共振与情感共鸣。

今天的年味，绽放文化创意与时俱进的新鲜风味。春节期间，博物馆里过大年、音乐会上赏国风、电影院里看春节档影片，丰富独特的文化活动成为过节新标配。这个春节，《山海经》将“走”进河南卫视的小年夜舞台，唤起年轻人对中华优秀传统文化的关注与热爱；365件馆藏文物被“刻”进国家博物馆的新年日历，纸页翻动间，读者可以体味来自历史长河中的理想与诗意；中国交响乐团的演奏家们走上各个音乐厅的舞台，丰富的器乐奏响新乐季的“序曲”……中华优秀传统文化融入日常生活，焕发出新的时代光彩。

岁月添新，春满山河。年味不只在于物质的丰盛，更体现在文化的丰美。坚守传统年俗的“根”与“魂”，融入时代特质的“形”与“神”，年味将散发出更为浓郁的文化馨香。

《 人民日报 》（ 2023年01月13日 11 版）