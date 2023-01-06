国务院联防联控机制农村地区疫情防控工作专班就春节返乡发出倡议

新华社北京1月5日电 为科学高效做好农村地区疫情防控，推进农村地区疫情平稳压峰过峰，国务院联防联控机制农村地区疫情防控工作专班5日发布致广大农民朋友的倡议书。

倡议书指出，新春佳节即将来临，广大外出务工农民和大中专学生陆续返乡，农村地区人员流动加大，新冠疫情传播风险也随之加大，农村地区疫情防控到了最吃劲的时候。为科学高效做好农村地区疫情防控，推进农村地区疫情平稳压峰过峰，最大限度保护大家生命安全和身体健康，特发出如下倡议：

一、正确认识疫情。随时关注自己健康状况，出现感染症状时及时向村卫生室、乡镇卫生院就医咨询。及时了解当地疫情防控相关规定，保持良好心态，不恐慌、不焦虑、不信谣、不传谣、不盲目用药。

二、注意返乡防护。返乡途中要做好个人防护，返乡后要主动遵守当地疫情防控要求，尽量少聚集、少聚餐，看望老人时戴好口罩，保持适当距离。倡导感染期间暂缓返乡。

三、保持卫生习惯。在走亲访友和外出参加活动时，戴好口罩。勤洗手、常消毒。规律生活、充足睡眠，多喝水、多吃蔬菜水果。家里经常通风换气，定期做好清洁卫生，及时清理生产生活垃圾。

四、减少聚集活动。红白喜事尽量简办，避免大操大办。倡导通过电话、微信问候等形式拜年。去庙会、灯会、集市、棋牌室等人群密集场所，要服从当地疫情防控安排，疫情严重时减少聚集性活动，避免疫情过快传播。

五、主动接种疫苗。接种新冠病毒疫苗可以有效减少重症风险，请自觉服从所在乡村安排，主动接种疫苗。

六、关心身边邻居。积极参与乡村疫情防控，在做好个人防护的前提下主动关心关爱、探视探访邻里，为有需要的乡亲提供代买生活用品、紧急送医等力所能及的帮助，将富余的治疗药品、口罩、消毒用品等分享给急需的乡亲。