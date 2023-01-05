市场监管总局开展全国涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动

新华社北京1月4日电（记者赵文君）市场监管总局今年1月至6月将开展全国涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动，聚焦人民群众反映强烈的哄抬价格、囤积居奇等违法行为开展综合监管执法。

这是记者4日从市场监管总局获悉的。专项行动有五方面重点任务，包括全面加强价格监管执法、全面加强反不正当竞争和广告监管、全面加强网络交易监管执法、全面加强产品质量监管、全面加强药械生产流通监管。

在价格监管执法方面，专项行动从严从快查处哄抬价格违法行为，包括在成本未明显增加时大幅度提高价格，或者成本虽有增加但价格上涨幅度明显高于成本增长幅度；强制搭售商品，变相大幅度提高价格；无正当理由，超出正常的存储数量或者存储周期，大量囤积市场供应紧张、价格发生异常波动的涉疫物资；捏造、散布涨价信息，扰乱市场价格秩序等违法行为。

在依法查处违反明码标价规定等其他价格违法行为方面，专项行动重点查处违反明码标价规定，包括在标价之外加价出售商品，收取未予标明的费用；实施虚假优惠折价或者价格比较、不履行价格承诺；网络交易平台经营者利用技术手段等强制平台内经营者进行虚假的或者使人误解的价格标示；相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或消费者的合法权益；提供相同商品或者服务，对具有同等交易条件的其他经营者实行价格歧视等价格违法行为。