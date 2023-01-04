老人、儿童、孕产妇如何选用中药防治新冠病毒感染？为什么不同地区的药方不同？如何选用非药物疗法？专家回应【科学防疫小贴士】

为防治新冠病毒感染，

老人、儿童、孕产妇怎么选中药？

为什么不同地区有不同的药方？

如何选用非药物疗法？

广州中医药大学副校长、

广东省中医院院长张忠德

做权威解答

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老人、儿童、孕产妇等重点人群

如何选用中药防治新冠病毒感染？

需要注意什么？

老年人是新冠病毒感染后发生重症的高风险人群，在日常做好防护、接种疫苗的同时，根据地域、气候、体质的不同，可以通过中医药提高机体免疫力，减少感染或降低感染后疾病加重程度。如果感染了，出现典型症状，要尽快进行治疗，可选用“三方三药”和国家中医药管理局及当地相关部门发布的用药建议，在医生指导下早期、全程、足量使用。如果出现胸闷、气促、高热不退等症状，建议尽快到医院就诊。

儿童新冠病毒感染以疏风清热、化湿解毒为基本治法，患儿可在医生指导下使用中药汤药、中成药、颗粒剂、外治法快速退烧、缓解症状。比如在广州，使用麻杏石甘汤、麻杏苡甘汤合银翘散加减，多数能在2天左右退热，改善症状。服药中要注意：1.服药困难者，可以少量多次频服，适当用冰糖、麦芽糖等；2.中病即止，不能太过寒凉，损伤脾胃；3.部分儿童进食少、甚至拒食拒饮，容易出现脱水，可以用果汁、米汤、口服补液盐等进行补充；4.高热不退，精神不佳，咳嗽加重、甚至喘息气促，或高热时突发抽搐等，一定要及时就诊。

对于轻型及恢复期的孕妇，在保证充分营养、恰当选择对症治疗用药的同时，可以在医生指导下优先选择一些药食同源的中药膳缓解症状。如果表现出高热、咳嗽、便秘、咽痛等症状，可以在医生指导下使用一些安全有效的传统经典方。如果出现气促、高热不退，应该尽快去相关医院就诊。

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为什么不同地区的药方不同？

新冠病毒感染后早期症状表现是发热、怕冷、身痛等，根据南北方气候因素、地域因素、饮食习惯、人群体质等特点，在中医学“三因制宜”理论指导下，制定了适合北方的加味葛根汤和适合南方的加减银翘散。在协定处方的基础上，同时结合可能出现的不同症状给出了加减方案，为个体化处方制定提供了一定的调整依据。

北方寒冷，此次新冠病毒流行正值冬季气温比较低，多见表寒里热证，肩颈背部怕风，肌肉酸紧痛，发热、怕冷，但没有汗出，运用葛根汤加减十分契合。需要注意的是，对于体质瘦弱、多汗者不一定适用这个处方。

南方气候、地理环境相对湿热，多见表虚里寒证，以发热、微恶风寒、咽痛、口渴、脉浮数为辨证要点，用银翘散加减较为合适。考虑到12月初南方出现降温降水，会出现一些风寒、寒湿的情况，所以发布的协定处方中增加了葛根、藿香、陈皮等，也结合不同人群可能出现的主要症状进行了处方加减的推荐。

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如何选用非药物疗法促进新冠病

毒感染者康复？有哪些注意事项？

俗话说“三分治，七分养”，调节饮食对于疾病的预防、治疗和康复能起到很好的作用。新冠病毒感染者康复后，药膳和饮食要补气、健脾、润肺、安神。

第一，饮食上要保持清淡，保持基本的蛋白质和维生素的摄取。少吃煎炸食品，宜清淡，不宜肥腻。

第二，食补不能操之过急，要给身体留下充足的休养时间。疾病初愈，病邪尚有残留，这个时候患者的脾胃还比较虚弱，不宜过早食补，肉类、鱼类、鸡汤类都要适当，少吃多餐，防止过多补益，导致疾病复发或缠绵迁延。

第三，有人“咳嗽”“疲倦”“鼻塞流涕”等症状持续时间比较长，如果这些症状对日常生活工作没有太大影响，可以用一些食疗的方法。比如用陈皮、橘红、金桔泡水，或川贝炖雪梨等止咳化痰，疲倦明显的可以用太子参、黄芪等泡水以益气养阴，促进机体逐步康复。

同时，感染者康复后，应该根据个人情况，循序渐进地进行一些运动锻炼。康复初期不建议立即做剧烈运动，可选择太极拳、八段锦、呼吸操等。

来源：国家卫生健康委员会官网、健康中国