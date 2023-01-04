“如兰在舌，沁人心脾，芬芳甘洌，清香怡人。”茶在中国人的生活中有着举足轻重的地位，是家喻户晓的存在。近年来，在华侨华人的努力下，中国茶在海外受到了更多关注。

坚定初心 领悟茶艺

2008年，张乐来到法国国立路桥学校留学。受家人影响，从小热爱喝茶的她经常向身边的法国朋友分享中国茶文化，这让张乐的法国朋友都十分惊奇中国茶文化如此博大精深。“我身边的法国朋友对中国的茶文化知之甚少，提及茶文化时，他们首先想到日本的茶道，这让我内心五味杂陈。于是，我决定把热爱的中国茶艺作为自己的事业，让更多人看到中国的茶文化。”

从茶艺爱好者到茶艺工作者，张乐深知要学习的还有很多。她潜心钻研不同产区茶叶的差异，拜访茶艺大师，参加资格证考试。她曾前往马来西亚拜访一位茶艺大师，这让她对茶文化有了更深感触。“我们时常先入为主地认为茶艺是复杂的，在行茶过程中需要夸张的肢体动作。但实际上，我们需要精简一切不必要的器物，这是一个做减法的过程，也是寻求内心宁静的过程。”

“柴米油盐酱醋茶”“琴棋书画诗酒茶”，茶有多元身份，既是生活的调味料，也是陶冶情操的好方法。在张乐看来，中国茶艺不仅接地气，更具有精神高度。“在广东、福建等地区学习时，我和几位茶艺师傅早晚喝茶，饭前饭后也喝茶，喝茶是非常生活化的。但同时，我们也在喝茶的过程中感悟人生，怡情养性。”

茶艺推广 广受欢迎

如今，张乐在法国多所中学和大学教授中国茶艺，举办工作坊活动，她也时常受邀在活动中进行茶艺展示。张乐说：“我很喜欢跟学生相处，教学非常轻松愉快。法国红酒文化历史悠久，我在教学时经常会类比法国红酒和中国茶，和学生沟通几乎没有障碍。”

张乐的茶艺课在校园内人气颇高，是学生拍手称赞的人气课。张乐说：“没上茶艺课的学生都特别羡慕他们的小伙伴有机会体验中国茶艺。”为了让学生亲身体验泡茶的乐趣，张乐会给学生提供一套基础的中式茶具，鼓励学生自己动手泡茶。她把宋朝的七汤点茶带进了法国校园，邀请学生在茶汤上作画，生动有趣的教学得到了学生们的一致好评。

2022年10月，张乐在巴黎第七大学孔子学院举办了中国茶文化工作坊，现场座无虚席，多半是当地的老年人。“茶为什么会有香味？”“茶是怎么来的？”观众对中国茶艺十分好奇，多次对张乐提问。张乐表示：“我带了7个品种的茶，现场观众都排起长队，想要品尝中国茶的滋味，喝完之后，大家还讨论自己中意的茶，场面非常热闹。当时有一位来自中国的老奶奶，品尝完今年春天的西湖龙井后，几乎是热泪盈眶地告诉我，这就是故乡的味道，我也深受触动。”

推陈出新 大胆尝试

中国茶种类繁多，每一种茶都各具特色，张乐会根据场合的差异介绍不同种类的茶。“大型庆祝活动上，我更倾向展示花茶、绿茶、红茶等口味适中、易于接受的茶。而跟资深茶友分享时，我会选择黑茶、陈年普洱、岩茶等相对小众、味道霸气的茶，希望能让大家了解中国茶的多样性。”

张乐表示，很多法国人对中国茶存在刻板印象，认为中国茶都遵循传统工夫茶的泡茶方法，但事实并非如此。张乐想要打破这种想法，做出了许多创新。夏天天气炎热时，张乐推出茉莉花茶结合苏打水和朗姆酒调制的清爽茶酒。冬天天气寒冷时，她尝试将普洱茶与威士忌结合，推出暖心的茶酒。在茶的表现形式方面，张乐也做出了大胆的尝试。她曾在法国圣日耳曼王子球场举办音乐茶会，在行茶过程中，加入了古琴演奏、人声演唱、小提琴等音乐元素，呈现了一场具有视觉化、味觉化、听觉化的表演，深受观众喜爱。

张乐说：“中国茶文化随着历史不断发展，具有包容的特性，我们既要传承，也要做出一些创新，为中国茶艺注入更多的生命力。我希望新的尝试可以吸引年轻一代，让更多的人爱上中国茶。”