岁末小大寒  年味渐浓时（二十四节气）

小寒

小寒是冬季的第五个节气，也是二十四节气中的倒数第二个。公历每年1月5日前后，当太阳到达黄经285度的时候，即为小寒日。冷气积久而寒，小寒之后，我国气候开始进入一年中最寒冷的时段。

晓日初长 小寒天气

“晓日初长，正锦里轻阴，小寒天气。”小寒时节，我国大部分地区都刮西北风，经常受西伯利亚寒流的影响，因而气温波动幅度较大。

小寒前后，我国秦岭淮河以南的南方地区最低气温在零下10摄氏度左右，而华南北部最低气温却很少低于零下5摄氏度，华南南部0摄氏度以下的低温更不多见。我国隆冬时最冷的地区是黑龙江北部，最低气温可达零下40摄氏度左右。

三九戏冰 腊八煮粥

在漫长的历史进程中，人们不仅学会了抵御冰雪的严寒，更学会了利用冰雪、观赏冰雪，在冰雪中找到乐趣。在我国北方各省，入冬后冰期十分长久。三九寒天，冰面特别厚的地区，大多设有供人玩耍的天然冰场。开展冰上运动是北方主要的室外活动，滑冰、溜冰、滑冰车等不一而足。

小寒节气正值农历腊月，我国不少地方流行在腊月初八喝“腊八粥”。同是腊八粥，因地区不同，南北有异。北方的腊八粥有黄米、红米、白米、小米、栗子、红豆、枣泥等，也有的地方另加桃仁、杏仁、瓜子、花生、松子、葡萄干等用以点缀。而南方的腊八粥，则加入了莲子和桂圆。

暗香浮动 探梅时节

“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。”小寒时节，腊梅已开，红梅含苞待放。“梅须逊雪三分白，雪却输梅一段香。”梅花虽不喜寒冷，却最耐得严寒，在小寒时节踏雪寻梅，看寒梅风中凌霜傲雪，自是一件雅事、乐事。

“莫怪严凝切，春冬正欲交”。最冷的时候也会让人想到寒尽之时的温暖。

大寒

“过了大寒，又是一年”。大寒时节，已至年关，越来越浓的年味冲淡了冬日的寒冷。大寒是二十四节气中的最后一个节气。公历每年1月20日前后，当太阳到达黄经300度时，即为大寒。

万物蛰藏 冰雪未消

同小寒一样，大寒也是表示天气寒冷程度的节气。“小寒大寒，冷成一团”，大寒期间，寒潮南下活动频繁，是我国大部分地区一年中非常冷的时期，风大、低温，地面积雪不化，到处呈现冰天雪地的景象。

小寒、大寒期间是一年中雨水较少的时段。一般而言，大寒节气里，华南大部分地区的降水量一般为5—10毫米，西北高原山地的降水量一般只有1—5毫米。华南地区冬季干燥，越冬作物在这段时间里耗水量较小，农田水分供求矛盾一般不突出。在雨雪稀少的情况下，不同地区按照不同的耕作习惯和条件适时浇灌，对小麦作物生长无疑是大有好处的。

养精蓄锐 防风御寒

“心藏后凋节，岁有大寒知”。中医认为，大寒时节，食宜温，护腰养肾；睡宜早，养精蓄锐藏阳气；头宜暖，胸背足忌寒凉；心宜平，节制喜怒，护心护肺。

古有“大寒大寒，防风御寒，早喝人参、黄芪酒，晚服杞菊地黄丸”的说法，说明人们对身体调养的重视。大寒时节仍是冬令进补的好时机，重点应放在固护脾肾、调养肝血上。在我国南方地区，有大寒吃糯米的习俗。例如，在广东佛山，人们常在大寒节用瓦锅蒸煮糯米饭。糯米味甘、性温，比普通大米含糖分高，食之具有御寒滋补的功效。

冬去春来 辞旧迎新

大寒是一年的最后一个节气，民间有“过了大寒，又是一年”的说法，这个“年”指的是农历新年。因而，大寒时节的一些民间习俗都透着浓浓的“年味”。

随着大寒这一节气渐渐走完，过年的气氛日益热烈。进入腊月二十三小年之后，达到高潮。“二十三，糖瓜沾；二十四，扫房日；二十五，推糜黍（做年糕的黏面）；二十六，煮大肉；二十七，宰只鸡；二十八，把面发；二十九，蒸馒头；三十晚上守一宿，大年初一扭一扭。” 过年的日子，一天比一天接近，让人充满喜悦的期待，是大寒的主旋律，人们开始准备年货、制作年肴，让这一节气充盈着欢乐喜庆的红火氛围。

《 人民日报 》（ 2023年01月04日 08 版）