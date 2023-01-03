前不久，一则“病毒学博士5天内2次感染不同毒株”的消息引发广泛关注。公安机关调查后发现，消息发布者实为某便利店员工，为博取关注杜撰身份信息，拼凑相关帖文发布至网络。近期，有关新冠感染防治的话题在舆论场中占据着重要位置，各类消息泥沙俱下，其中夹杂着不少类似的谣言，妨碍了人们对疫情的认识和判断，给疫情防控工作带来干扰。

疫情发生三年以来，应该说人们对涉疫谣言的形式和手法早已不再陌生。这些言论有的虚构歪曲防疫政策，有的毫无科学根据传授错误的防治方法，有的捕风捉影、移花接木，为吸引眼球捏造不实信息。仔细推敲不难发现，网络上流传的大部分谣言完全经不起常识和理性的检验。然而眼下公众对涉疫信息的需求显著上升，面对变化又容易被焦虑、担忧等情绪裹挟，这都给谣言的散播创造了可乘之机，其危害不亚于病毒本身。在这种情况下，多管齐下加强涉疫谣言治理，就显得十分必要。

治理涉疫谣言，需要加大执法监管力度，从源头上打击造谣传谣行为。编造、散布谣言涉嫌违反治安管理处罚法，情形严重的还需要承担刑事责任。对于触犯法律的造谣传谣行为，理应依法查处，严惩不贷，强化法律的威慑作用。相关部门要密切协同配合，第一时间核实调查，最大限度减少负面影响。

做好专业知识的普及宣传，提高疫情信息透明度，也是挤压涉疫谣言生存空间的重要手段。当前，人们对病毒特性、预防治疗、疫情发展走势等信息高度关注，有关部门和媒体应当深入分析和把握这些信息需求，充分利用各种渠道回应社会关切。要进一步提高权威信息的针对性、准确性和可靠性，用通俗易懂的语言释疑解惑，及时澄清谣言，帮助公众了解真相，消除恐慌心理。

此外，作为传播链条上的关键环节，互联网平台应当压实自身主体责任，决不能抱有侥幸心理，对谣言听之任之。平台应利用技术手段加强涉疫信息审核，提高投诉举报反馈效率，及时清除不实信息，处理违规账号。尤其是一些自称专业人士的自媒体，更应予以重点关注。

最后，个人也要增强对谣言的抵抗力，多从权威渠道获取信息，学会辨别消息来源、进行交叉验证，避免分享转发无法确认真实性的消息。只有多分析、多思考，不盲从、不轻信，保持平和冷静客观的心态，才能对纷繁的信息作出理性判断。