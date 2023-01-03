抗原检测试剂遭甩卖给抢购热敲了警钟

还记得半个月前全网断货的新冠抗原检测试剂吗？这两天，商家开始甩卖出货了。“亏本处理，求求大家快收了吧，现货秒发！”“我不要了，烂大街了，现在看到这个东西就头疼！”从去年12月初的60多元一盒，最高炒到挂价8000多元一盒，一支小小的抗原检测试剂在2022年末坐了回过山车。（1月2日《每日经济新闻》）

在近期出现的抢购清单上，抗原检测试剂一度成为最短缺的物资。由于各地取消落地检，公共场所不再查验核酸阴性证明，大量核酸采样点被撤销，不少人因此认为，抗原检测将会取代核酸检测，成为民众了解自身是否感染的重要依据。而随着一些地方感染人数明显增加，人们相信抗原检测试剂的需求势必大增，抗原检测试剂因此变得十分抢手，价格也水涨船高，有些地方甚至出现几倍、十几倍的涨幅。

然而，市场翻云覆雨，变化极快，仅十几天的时间，抗原检测试剂从“一剂难求”，变成供过于求。并且随着一些商家甩卖出货，价格也从高位跌到谷底。在有的电商平台上，抗原检测试剂盒单支价格最低已降至5元以下。现在再回过头来看，那些高价买入、大量囤积抗原检测试剂的人，这次显然吃亏了，而那些囤积居奇的商家，也可能会亏得血本无归。

抗原检测试剂上演过山车行情，与这种物资本身的供需情况发生变化有关。一方面，企业短时间内大量生产，导致供给迅速增加；另一方面，随着感染人数迅速增加，“阳过”的人不再需要做抗原检测。此外，感染新冠病毒后往往症状典型，不做检测也能判断出是否感染，抗原检测的意义降低。尽管有些地方认为感染高峰尚未到来，但抗原检测试剂过剩，已经成为难以改变的现实。

同时也要看到，在导致抗原检测试剂行情变化的因素当中，有些是所有遭抢购物资的共同因素。比如，这些物资最终是否能够用得上，均充满了疑问。有许多遭抢购的物资，如呼吸机、制氧机、免疫球蛋白、诺氟沙星、蒙脱石散等，其实用性比抗原检测试剂还要低，甚至连使用的机会都可能不会出现。抗原检测试剂行情突然由热转冷，目前还十分抢手的一些药品和物资，将来也可能出现这种现象。

此事对于那些想借疫生财的人，也敲响了一记警钟。建立在恐慌之上的需求不仅不可持续，而且很容易迅速消失，倒手买卖短缺药品等物资无异于火中取栗，击鼓传花的把戏一旦演砸，就会导致名利双失。本分做生意，不赚昧心钱，自觉维护抗疫物资市场秩序，是每个人、每家企业的基本社会责任。在市场不能给予借疫生财者以教训时，监管就应及时补位，多途径敲响警钟、划定红线，才能让虚火正旺的抢购热尽快冷却下来。