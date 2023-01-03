政策有温度  保障有力度（确保群众温暖安全过冬③）

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为确保群众温暖安全过冬，各地在保障物资供给、提供精准服务等方面持续发力：发展社区团购、电商配送，确保主要商超供货稳定；做好电煤运输工作，针对过冬保暖产品开展专项执法行动；对重点人群进行摸排，提供医药物资配送等服务……一系列举措，让群众这个冬天过得舒心、暖心。

线上线下联动发力

民生物资供应稳定

“西红柿、小黄瓜，都给咱送到楼下，还不收配送费。”在黑龙江省大庆市创业城一区，市民王晓雪常年和两位老人同住。雪后外出不便，她就在手机上通过社区团购小程序下单了七八种蔬菜水果，“各种食材，应有尽有。”

在一楼单元大厅，团购团长刘淑梅开始分拣今天的货品，“我们小区老年人较多，不少不会用小程序的，就用微信和电话下单。”

线上线下联动发力，民生物资更有保障。目前，大庆市主要商超的线上配送额占营业额比重40%以上。“我们同多方合作，不断完善保供商超APP、小程序等线上销售模式，不断丰富电话购物、微信留言等多种形式，并在线上进行推广。”大庆市商务局四级调研员李海波介绍，全市建立起以社区团购配送为主，商超、电商配送为辅的立体配送服务，让市民们在家就能买到新鲜的食材。

走进大庆市让胡路区的几家大型商超，货架上果蔬肉蛋奶等商品品类齐全，货品供应充足。“200多万大庆市民的‘菜篮子’‘果盘子’‘米袋子’，有充足的库存保证。”大庆市商务局市场秩序和调节科科长李强打开电脑：市内两大农贸批发市场日均采购果蔬1000吨，库存2400吨左右；15家主要大型商超共有蔬菜库存118.2吨、水果153.6吨、猪肉11.7吨……“我们每日更新各项数据，做到有序调剂各区域间余缺。通过建立外埠货源信息库，也能及时拓展货源，协调物资补充。”

大庆市商务局建立起市场供应动态监测机制，通过市、县（区）、乡镇（街道）三级联动，对市内大型农贸批发市场、重点超市的货源、销量及存货情况实行每日监测；设立应急保供管理平台，涵盖生活必需品生产、市场、批发商、零售、电商、配送等六大板块，实时更新全市商超复业数、平台交易数、配送队伍数、保供企业数等8类数据；为农贸批发市场、主要商超及时推送货源、政策、天气等信息，确保供货稳定、运输通畅。

为了有效应对紧急情况，大庆市制定了市场保供应急预案，全面摸底大中型连锁商超、重点批发商及社区保供网点位置、规模、库房、人员、配送车辆等基本情况后，确定应急保供商超130家和重点供应商80家，对缺少商超的偏远小区指定大中型商超配备专车点对点供应。“确保市民们订得上，也送得到。”李海波说。

保障用煤用电需求

保证保暖产品安全

天蒙蒙亮，广西防城港码头上，几辆装载机已经开始忙碌起来。巨大的铲斗深深铲入煤堆，再平稳地运送至车厢顶端，只听“哗”的一声，铲斗翻转，煤被尽数倒进车厢中。不一会儿，这些装满煤的车厢即将启程，前往广西大大小小的火电厂。

“我们加大了电煤运力的倾斜力度，重点保障防城港、铁山港、孔良、贵港等站点电煤装车需求。”中国铁路南宁局集团有限公司货运部相关负责人龙剑良介绍，自2022年12月7日以来，广西铁路部门电煤日均装车980车，全力做好冬季电煤保供运输，保障了各电厂的用煤需求。

除了做好电煤运输工作，保障企业和老百姓的生产生活用电外，广西市场监管部门还针对过冬保暖产品开展专项执法行动，确保优质产品供应，让这个冬天更加安全温暖。

“‘黑心棉’常用走私洋垃圾或纺织工业废料经化学漂白后制成，加工工艺简单，极易造成短绒含量、粉尘、有毒气体等指标超标。”百色市市场监管局执法稽查局副局长马铭蔚说，“黑心棉”易腐烂发霉，其携带的致病菌在适当的条件大量繁殖，会引起部分使用人员中毒、过敏，易诱发哮喘或呼吸系统疾病，严重威胁群众的生命健康安全。

培训会上，马铭蔚从质地、颜色、气味等方面为大家介绍了“黑心棉”的鉴别方法，以及燃气器具的检查流程。来自桂林、柳州、南宁等市场监管局的执法人员纷纷表示“培训内容很专业、技巧性强，易操作。”

穿得好、盖得暖、药品足、物价稳，老百姓的冬天才更暖。

在河池市第一人民医院，扬子江药业集团的员工正在向医院库房运送药品。“我们的药品都是同一价格，确保市场供应。”扬子江药业集团办事处主任刘政介绍，目前，该集团加大蓝芩口服液、苏黄止咳胶囊、柴芩清宁胶囊等5种药品产能，全力保障河池全市医疗机构和药店药品的正常供应。

针对防疫药品紧缺的情况，广西工业和信息化厅总工程师马义生介绍，“一方面，我们选派工业振兴特派员进驻区内各医药生产企业，帮助解决企业生产运行中的问题，推动重点医药企业加大生产力度，保障市场供应；另一方面，会同自治区卫健委和中医药局制定治疗新冠病毒感染中成药目录，并出台政策鼓励企业加强生产，提升可替代治疗药品供应能力。”目前，广西各地药企正加班加点，全力保障退烧、感冒等药品的供应。

全面摸排重点人群

上门走访提供服务

下午4点刚过，安徽省合肥市蜀山区小庙镇高岗村党总支书记李鑫磊忙完手头工作，顾不上喝一口水，就赶紧出了门。

“近段时间，天气转冷，新冠病毒感染者也越来越多。每天最放心不下的就是村里的老人、小孩、孕妇等重点人群。”李鑫磊说，一得空，他总要登门去看看。

车刚停稳，李鑫磊转身来到后备箱，提上两袋米、一桶油、一箱牛奶，径直走向村民姚传堂家。几年前，老伴去世，如今子女都在外打工，90岁的姚传堂常年独自生活。

“姚叔，最近咋样？”一进门，东西还没来得及放下，李鑫磊便询问起姚传堂的身体状况。“好着呢！”姚传堂挺了挺腰板说。“最近病毒传播得快，要注意防护。家里缺点什么，就跟村里讲。”李鑫磊不停叮嘱。

说话间，老人所在片区的网格员李正凤也来到家里。“姚叔，感冒药、退烧药这些都备了点吧？”李正凤问。“还没买到呢！不过镇里的药房说有货就会通知我。”没等姚传堂说完，李鑫磊赶忙到车上，取来一些药品、消毒液、口罩等物资。

“家里还缺啥不？”李鑫磊东看看、西瞅瞅。“都有啦！”姚传堂说，虽然自己一个人在家，村里把他照顾得很好。“平日里，网格员隔三差五上门，村两委也常来走访，家里米油就没缺过。这不，入冬前，家里还通上了自来水。”

近年来，蜀山区小庙镇建立起“五级”网格服务机制，对全镇独居老人、重度残疾人、精神病人、孤儿（留守儿童）、孕妇、低保户、癌症患者、血透患者等8类重点人群进行摸排，落实每月走访，实施精准帮扶。据小庙镇相关负责人介绍，全镇还组建了20支由村干部、家庭医生、网格员、党员志愿者等人员构成的爱心服务小分队，为居民提供医药物资配送等服务。

不只在小庙镇，寒冬时节，合肥市各基层党员干部、志愿者积极开展“敲门行动”，为有需要的群体送去实实在在的关爱，让他们温暖过冬、安全过冬。庐阳区海棠街道的社工及志愿者医生走进金荷苑小区，将义诊送到独居老人、残疾人身边；肥西县上派镇珍珠社区敬老志愿服务队挨家挨户上门为辖区内老人提供义务剪发服务；瑶海区方庙街道已累计开展上门服务130余次……

合肥市民政局局长徐生彬表示，下一步，合肥将进一步强化主动服务，做好各类重点群体的关爱服务工作，全力确保群众安全温暖过冬。

《 人民日报 》（ 2023年01月03日 13 版）