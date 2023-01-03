为人民健康筑基（体坛观澜）

在新征程上，让我们一起加入全民健身的行列，以强健的体魄、饱满的精神、奋发的姿态，为社会的发展、国家的富强注入新的活力，让明天更加美好

习近平总书记指出，“发展体育运动，增强人民体质，是我国体育工作的根本方针和任务。”这就要求我们充分认识体育对提高人民健康水平的积极意义，积极落实全民健身国家战略，普及全民健身运动，加快体育强国建设。党的十八大以来，全民健身取得了巨大成就，北京冬奥会和冬残奥会成功举办，“带动3亿人参与冰雪运动”目标实现且成果不断巩固扩大，全民健身事业再上新台阶。

新年伊始，2000余名户外运动爱好者齐聚浙江江郎山，以登高迎新年的方式，传递健康向上的生活理念。

在天南海北的新年祝福中，“健康”被提及的频次越来越高。近年来，乒乓球、羽毛球、足球等传统大项的群众基础依然稳固，攀岩、陆地冲浪、飞盘等新兴运动成为健身新时尚，云端运动会、客厅瑜伽课等令人耳目一新。健康生活的理念更加深入人心，运动健身不断融入人们的日常生活。

党的二十大报告提出，“广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国。”这进一步明确了体育强国建设的方向和重点。如今，行进在建设体育强国和健康中国的新征程上，国家的发展战略和老百姓的期望交汇在一起，新时代赋予全民健身事业前所未有的新动能，也打开了广阔的发展空间，吹响了奋进新征程的号角。全民健身公共服务迎来了进一步优化结构、转型升级的契机。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，新时代正在创造全新的发展机遇，让全民健身走进更多人的生活，筑牢人民健康的基础，这必将为人民群众带来更多获得感、幸福感。在新征程上，让我们一起加入全民健身的行列，以强健的体魄、饱满的精神、奋发的姿态，为社会的发展、国家的富强注入新的活力，让明天更加美好。

《 人民日报 》（ 2023年01月03日 15 版）