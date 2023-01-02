贵州织牢农村“防疫网”

本报贵阳1月1日讯（记者吴秉泽、王新伟）近日，贵州省开阳县永温镇的基层干部格外忙碌，各村的“小喇叭”循环播报着防疫知识和健康常识，大村小寨也经常可见身穿红色马甲的党员志愿者走村入户。“我们抽选了48名镇干部、村干部和党员志愿者，组建了6支抗疫党员先锋队和1支应急保障队，在全镇五村一社区常态化开展疫情防控工作。”永温镇镇长丁飞告诉记者。

农村地区老年人、儿童等群体数量庞大，医疗资源相对缺乏，贵州又是劳务输出大省，即将迎来农民工返乡潮。如何应对人口流动带来的疫情传播，是贵州正在接受的一次大考。贵州省一方面推动建立返乡人员清单，各地提前联系本地在外人员，掌握返乡信息，引导群众在返乡途中做好个人防护，告知居住地乡村医疗卫生机构联系方式，督促返乡后做好健康监测；另一方面，贵州各地以乡（镇）、村（社区）为单位，普遍开展了65岁以上老年人、孕产妇等重点人群的调查工作，摸清其健康情况，建立特殊人群动态管理台账，确保“底数清、情况明”。

开阳县金中镇以镇领导班子成员包村、镇村干部包户包人的模式，通过入户、电话访谈等方式，了解辖区基础性疾病患者、孤寡老人等重点人员情况，建立动态管理台账，确保重点人员管理责任到位、服务到位。

贵州省还推动各地通过媒体平台、镇村广播、流动小喇叭等，介绍当前新冠病毒的特点、感染后的症状以及科学防护知识，引导百姓科学理性认识新冠病毒和疫苗接种。

加快推进老年人新冠病毒疫苗接种，是织牢农村“防疫网”的重要一环。

“老人家，最近有没有感冒发烧？过去得过哪些病？”贵州省正安县流渡镇组织党员干部、网格员等挨家挨户通知符合条件的目标人群接种新冠疫苗，力争“应接尽接”。流渡镇在动员符合条件人员接种疫苗过程中，针对个别老年人表现出的“没必要接种”“不敢接种”等情绪，耐心普及疫苗接种知识，尽力打消老年人的顾虑，引导适合接种的老年人自愿接种。流渡镇镇长蒲立军表示，将进一步加强救治力量储备，筑牢疫情防控网络。

贵州多地发出通告，要求二级以上医院发热门诊和基层医疗卫生机构发热门诊“应设尽设、应开尽开”，住院病人“尽量收治”；同时，要为危重患者建立绿色通道，严禁以任何理由推脱、拖延救治，发热门诊应当为60岁以上老年人就医提供便利，实行优先就医。