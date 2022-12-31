阿里巴巴公益加入人民网“农村防疫公益行动” 发布返乡公益倡议传播防疫知识

为了助力农村地区疫情防控，12月28日，人民网发起“ 农村防疫公益行动 ”，号召社会各界力量联合起来，为农村地区和县域社区的重点人群提供防疫相关的公益支持。

行动得到阿里巴巴公益的积极响应，将充分发挥平台力量，为农村地区疫情防控工作贡献力量。眼下春运已经来临，在大学生、农民工大规模返乡之际，阿里巴巴公益旗下“人人3小时”平台与人民网“农村防疫公益行动”以及多家公益平台共同发起#人人都是健康宣传员#公益倡议，倡导返乡人员回到家乡后为身边至少3位老人进行防疫知识科普，引导广大农村群众主动学习健康知识，用千千万万个文明健康小环境筑牢疫情防控社会大防线，共同过一个健康平安的中国年。

用户可通过人民网“防疫互助平台”，或者在淘宝、微信端搜索进入“人人3小时”公益小程序，在线加入倡议，领取人民网《个人防疫手册》《基层防疫参考手册》等权威科普宣传物料，还能获得专属公益勋章。

“人人3小时”注册用户超过1.5亿，带动全国十几亿人次参与点滴公益善行，助力亿万网友参与平台爱心捐款，推动百万人次开展乡村振兴、环境保护、抗击疫情等志愿服务活动，逐步形成了公众公益的创新可持续模式。

此外，阿里巴巴集团宣布，将向贵州普安、山西平顺、湖南永顺、江西寻乌等22个重点帮扶县的5000多个基层卫生室捐助退烧药、血氧仪等防疫物资，在淘宝上开通7×24小时“新冠义诊”平台，以及为乡村医生提供免费培训等。