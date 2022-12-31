全力以赴保障医疗物资和药品供应（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

哈药集团制药六厂加紧生产布洛芬颗粒和小儿氨酚黄那敏颗粒，将生产线从3条扩到6条，日产均超10万盒。

辽宁省方大集团东北制药对乙酰氨基酚片、复方氨酚烷胺片等多条生产线昼夜运转，部分产品日产量达平时的两倍。

山东省新华制药股份有限公司生产车间，100多名员工“三班倒”，24小时不停工。12月30日，公司布洛芬片产量提升至1分钟1.4万片。

武汉明德生物科技股份有限公司抗原检测试剂日产量已达540万人份，较之前增加两倍多。伴随着新生产设备不断上线，预计到2023年1月初日产量将超过800万人份。

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“连日来，工信部全力以赴做好医疗物资生产保障工作，组织动员重点省份750余家重点企业，千方百计扩大产能产量，持续提升疫苗、治疗药物、检测试剂和防护用品等重点医疗物资生产供应能力。”工信部副部长王江平说，与此同时，根据各地疫情达峰时间，按照轻重缓急精准调配，全力保障重点地区、重点人群疫情防控需求。

派出驻企特派员，布洛芬和对乙酰氨基酚日产量提升超4倍

走进山西汾河制药有限公司生产车间，工人们正全力奋战在对乙酰氨基酚片增产扩产一线。

“刚开始企业日产对乙酰氨基酚片仅88万片。”驻企特派员、工信部装备工业二司副司长李毅介绍，了解到上述情况后，他们将企业需求当天汇总到工信部，第二天，部消费品工业司就组织召开了原料调度会，协调到吉林省辽源市百康药业有限公司加急供应原料药。如今，汾河制药对乙酰氨基酚片日产量已提升至360万片。

据介绍，工信部已派出34名驻企特派员现场办公，协调解决企业生产遇到的困难和问题，保障重点药品生产供应。

“解决正常用药是当前医疗物资保供的重中之重。”王江平表示，针对前期布洛芬、对乙酰氨基酚等药品需求短期激增的情况，工信部立即动员全系统和相关企业，迅速部署、压实责任、紧抓快干、增产扩能，全力保障重点解热镇痛药生产供应。

——组织重点企业稳产增产。印发《关于迅速增产扩能全力做好重点解热镇痛药品生产供应的通知》，建立重点保供企业白名单，指导企业通过增加生产排班、调整相近产线转产扩能等措施，开足马力，24小时满负荷生产，千方百计提高生产供给能力。

——实行药品生产情况日调度机制。组织各地工信主管部门“一企一策”帮助企业增产扩能，每日监测调度两类药品产能、产量、原料药需求情况，保障生产供应。

——加强对重点企业的督导服务。指派专员现场办公，协调解决企业物流、用工、原料采购等困难，打通重点药品稳产增产堵点，保障企业生产不断、供应稳定。

王江平表示，工信系统和相关企业全力以赴、日夜奋战，布洛芬、对乙酰氨基酚两类重点解热镇痛药产量迅速提升，日产能现已达到2.02亿片，日产量达1.9亿片，与12月初相比，当前的日产量和供给量提升都超过4倍。12月1日以来累计生产24.88亿片，供应市场24.12亿片，主要生产省份包括山西、山东、湖北等。其中，布洛芬和对乙酰氨基酚混悬液、干混悬剂、颗粒、口服液等4类儿童退烧药最高日产量达到112万瓶，主要生产省份包括上海、江苏、广东等；此外，小儿氨酚黄那敏、小儿氨酚烷胺日产量达到1570万袋。

“总体来看，我国医药工业基础坚实，产业链完整，产能产量充足，能够满足全国用药需求。”王江平表示，在各方的共同努力下，各类医疗物资产能不断释放，产量快速提升，将进一步统筹调配，精准投放，人民群众反映的买药难问题将逐步得到缓解。

抗原检测试剂企业日产能达1.1亿人份，血氧仪日产量提至25万部以上

走进山东康华生物医疗科技股份有限公司，126台全自动装卡装袋设备、自动装盒设备、全自动灌装设备马力全开，“白+黑”“三班倒”生产，新冠病毒抗原检测试剂日产能已经达到300万份。

口罩生产商蓝禾医疗生产车间正24小时“人停机不停”全速生产N95口罩。新的技改生产线投入使用后，日产能将由10万只左右提升到30万只。

“工信部协调推动生产企业千方百计增加重点医疗物资产能，加速稳产增产，加大抗原检测试剂、疫苗、口罩、血氧仪等重点医疗物资的生产供应。”工信部消费品工业司司长何亚琼表示。

——抗原检测试剂。目前国家药监局已经批准49个新冠病毒抗原检测试剂产品，企业日产能已由12月初的6000万人份扩产到1.1亿人份，增长83%。12月1日以来累计生产14.9亿人份，供应市场16.7亿人份。

——新冠病毒疫苗。目前我国已有13款新冠疫苗获批附条件上市或获准紧急使用，建成了全球最大规模的新冠疫苗生产线，年产能超过70亿剂，产量已经超过55亿剂，能够满足“应接尽接”需要。其中近期获准紧急使用的4款疫苗，新增产能超过20亿剂。

——N95口罩。进一步加强N95口罩生产调度，加快推动企业释放产能，调度企业范围已由12月初的50家扩大到500余家，企业日产能超过1.9亿只。N95口罩可以保障足量供应。

——指夹式脉搏血氧仪。组织生产企业加大指夹式脉搏血氧仪生产供应，日产量由12月初的11.5万部提升至25万部以上。下一步，将继续帮助企业扩大产能，加快满足市场需求。

“新冠病毒感染者购药保障平台”上线运行，将优先保障养老院等重点场所

内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区在“发热药店”向群众发放药品，对退热药品以及其他紧缺防疫药品实行拆零发放。

云南省芒市将471万元的医疗物资发放到边境医疗卫生机构。

山东省青岛市将2000多瓶布洛芬按照10粒一包分装后，投放到600多家药店销售，每包3元，可满足一人一个疗程用药。

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为了保障群众对退烧止咳类药品的用药需求，各地采取了多种措施，缓解部分紧缺药品供不应求状况，工信部也加强了对重点地区的药品调配供应。

王江平介绍，根据疫情达峰情况，工信部坚持“全国一盘棋”，统筹加强跨省调配，做好重点医疗物资生产保供。截至12月28日，累计向重点地区跨省调拨布洛芬1.74亿片、对乙酰氨基酚6000万片、抗原检测试剂超过5.5亿人份。

“工信部会同商务部组织大型电商平台，在天津、石家庄试点的基础上，探索建立‘新冠病毒感染者购药保障平台’。”何亚琼介绍，目前，平台已在北京、河北、浙江等11个省份上线运行，投放各类药品660万人份，服务近200万名患者，农村偏远地区服务人群占80%。

何亚琼表示，通过实施“新冠病毒感染者购药保障平台”，可实现药品精准快速投放直达患者，还可提高订单响应能力和配送效率。下一步，将支持电商平台在全国范围内推广，优先保障医疗机构、居家患者、养老院等重点场所、重点岗位的医疗物资供应，加大农村地区药品投放，不断提高药品配送时效，切实保障县乡村群众用药需求。

《 人民日报 》（ 2022年12月31日 05 版）