为战胜疫情贡献中医力量（无影灯）

最近，四川省一些中医医院陆续开通线上、线下新冠预防中药“大锅汤”处方开具、熬制及配送，发挥中医药对新冠病毒感染预防的独特作用，努力让广大群众不出家门就能享受中药服务。

三年来，面对新冠病毒感染这种未知的新发传染病，我国有效处置了百余起聚集性疫情，有效应对了全球疫情的冲击，疫情流行和病亡人数保持在全球最低水平。其中，中医药全方位、全链条深度融入疫情防控，作出了巨大贡献。中西医结合、中西药并用成为我国疫情防控的一大特点，中医药成为疫情防控不可或缺、不可替代的组成部分。

几千年来，中华民族在同疫病斗争中产生了《伤寒杂病论》《温病条辨》《温热论》等经典著作。发挥中医药在重大疫病防治中的作用，是维护人民健康的重要手段和独特优势，也是战胜疫情的“法宝”之一。

据记载，自西汉以来的2000多年里，中国应对大疫累积了数量颇巨的中医经典名方。每一个经典良方的出现，都是中华民族同疾病做斗争的实践与经验的总结。抗击新冠疫情以来，我国通过临床筛选出“三药三方”，拓展了中医药的治疗领域。其中，“三方”（清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方）均来源于古代经典名方。以宣肺败毒方为例，这是张伯礼、刘清泉等中医名家根据多个古代经典名方加减化裁而来，包括麻杏石甘汤、麻杏薏甘汤、葶苈大枣泻肺汤、苇茎汤等。目前，源自“三方”的清肺排毒颗粒、化湿败毒颗粒、宣肺败毒颗粒均已获批上市。此外，各地也在临床救治中筛选出一批适合当地人群、气候特点的有效方药，如甘肃的岐黄避瘟颗粒、山西的益气除瘟颗粒、河南的金蒡清疫颗粒、广东的透解祛瘟颗粒等。这些中药和方剂“简、便、验、廉”，构筑起一道道防疫屏障。实践证明，中医药历久弥新，“好使、管用”是百姓对中医药最朴素的评价。

在中医学上，传染病属于“疫病”范畴。戾气是中医界公认的疫病病因。中医认为，消灭戾气是治疗疫病的根本。中医治疗疫病，主要是通过调态，即通过修复机体的内环境而使戾气失去活性，进而靠人体的正气战胜邪气。目前，对于所有病毒性感染，西医都没有理想的所谓“特效药”。而中医根据其长期的理论和实践，坚持扶正祛邪、辨证施治，在病毒性感染治疗方面展现了独特的优势。当前，我国疫情防控面临新形势新任务。虽然新冠病毒不断变异，但病毒的特性并未发生根本性变化，实践证明，从预防、治疗到康复，中医药都有显著的效果。因此，面对病毒变异的不确定性，中医药“以不变应万变”，具有不可低估的战略价值和实际作用。

习近平总书记指出：“中西医结合、中西药并用，是这次疫情防控的一大特点，也是中医药传承精华、守正创新的生动实践。”三年的抗疫实践，让我们对祖国传统医学有了更加深刻的认识。中国人能够得到中医和西医两种医学的护佑，何其幸运。在未来的抗疫斗争中，我们要增强中国人的志气、骨气、底气，坚持中西医结合、中西药并用，更好地发挥中医药的特色和优势，构筑起中国特色的疫情防控体系，为最终战胜疫情贡献中医智慧和力量。

《 人民日报 》（ 2022年12月30日 18 版）