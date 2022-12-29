促进中医药和健康事业蓬勃发展

兴安岭上，荆棘密布。黑龙江的每一处深山丛林，都是王伟明熟悉的“战场”。

在中医药科研一线深耕30多年来，全国政协委员、黑龙江省中医药科学院副院长王伟明从未停下一线调研的步伐。

王伟明在调研中发现，市场上中药材价格波动较大，年复一年，对药农和企业造成伤害，同时，有些中药材品种的质量良莠不齐，又为患者用药带来了隐患。黑龙江到底有多少中药资源？还有多少中药资源亟待开发利用？如何让中医药产品更好地惠及百姓？带着这些疑问，王伟明作为全国第四次中药资源普查（试点）黑龙江省办公室主任，承担了40个试点市、县、区野生及栽培中药材资源调查工作。

为了完成调研，她白天在大山深处采集中药材，晚上和队员们一起加班加点，压制中药材植株标本，对繁杂的信息进行梳理，留存下大量的珍贵资料。

在调研中，王伟明发现了一些制约东北中药材产业发展亟须解决的问题，根据调研实际，她详细阐释了这些问题的症结所在：首先，在种植上，中药材生产周期长，资金、技术和劳动投入密集，规范化、标准化发展不平衡，绿色防控体系不完善；其次，在加工上，上下游关联程度较低，尚未形成真正的大品种、大品牌、大产业链；最后，在流通上，缺少覆盖面大、发育良好、影响力大的专业市场，规范仓储、物流、检测设施不完善，抵御市场风险能力较弱。

“必须坚持问题导向，从顶层设计入手，创新发展路径，搭建有利于东北中药材产业健康发展的保障体系。”王伟明建议，应推广国家中药材产业技术体系倡导的中药材生态农业模式，因地制宜发展东北中药材生态农业；实施东北地区中药材战略储备，加大对东北地区中药材产业发展政策支持，拓展标准化集成示范项目试点范围，支持建设中药材产业集群和先行示范区，整合道地资源，顺应消费转型，支持东北地区中药材种业创新。

调研的步履从未停下。2021年8月，为了进一步掌握药农、企业、科研的真实诉求，在农业农村部种植业管理司的组织下，王伟明开展了东北地区中药材产业发展专题调研，尤其是对东北地区道地大宗中药材人参进行了深度调研，并形成《关于加大东北地区中药材产业发展政策力度的提案》《关于加快推进东北地区中药材产业高质量发展的提案》等一系列提案。

这个冬天，王伟明更是格外忙碌。针对奥密克戎变异株感染症状，王伟明带领团队开发、组配了中药产品，同时围绕下一阶段如何做好应急防控和常规服务，也正在加快形成指导方案和专家共识，科学提升人民群众的免疫力和全民健康水平。

“作为一名从事中医药工作的政协委员，高质量建设健康中国、守正创新发展中医药是我的责任，也是我履职工作的出发点和立足点。政协委员绝不仅仅是在会议期间才履职，而是日复一日地求索和年复一年地耕耘。5年来提交的每一份提案，都承载了我的愿望——中医药和健康事业蓬勃发展、百姓健康水平不断提升。”王伟明说。

《 人民日报 》（ 2022年12月29日 18 版）