大力推进健康企业建设 着力提升健康管理水平

人民网北京12月28日电 近日，第二届人民健康大会“建设健康企业 提升服务水平”平行主题论坛在线上举行。论坛由人民网·人民健康主办，中华预防医学会、中国健康教育中心、国家心理健康和精神卫生防治中心、中国企联健康中国企业行动协调推进办公室、国家体育总局体科所提供学术支持。

大力推进健康企业建设，保护劳动者健康，是贯彻党的二十大精神、推动实施健康中国战略的必然要求。要落实健康企业建设就需要发展健康产业，稳步提升健康管理水平。在该主题平行论坛上，国家卫生健康委职业健康司司长吴宗之，全国总工会劳动和经济工作部二级巡视员杜文甫，中国企联中国企业家健康工程秘书长、健康中国企业行动协调推进办公室召集人周敬，中国心胸血管麻醉学会常务副会长、全国政协委员敖虎山，中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强，国家心理健康和精神卫生防治中心宣传教育部主任贺海燕，国家体育总局体育科学研究所国民体质与科学健身研究中心副主任冯强，健康中国企业行动协调推进办公室副召集人王文京，北京体育大学中国运动与健康研究院副院长、国家健康科普专家库第一批成员张一民，北京工商大学食品与健康学院副院长李健，北医三院健康管理中心主任王鹏，以及多位睡眠健康领域专家和在健康企业实践中较有代表性的单位代表，与会并发言。

吴宗之在致辞中提出，几年来的实践证明，健康企业的建设，能够有利促进企业落实职业病防治主体责任，改善工作场所、环境条件、提升健康管理的水平，促进企业安全健康发展。今后，将进一步凝聚各方面的力量，持续推进健康企业建设，充分发挥职业病防治部级联席会议的作用，积极会同全国总工会等单位和部门完善健康企业建设的激励政策，进一步加强与人民网等媒体、中华预防医学会等学术团体和相关科研机构和专家的协作，细化健康企业建设指南，加大对先进企业的宣传推广力度，共同营造推动健康企业建设。

杜文甫在致辞中表示，全国总工会今年与国家卫生健康委联合开展了第三届职业健康传播作品征集活动，并连续两年在全国工会系统组织开展了职业健康达人秀短视频征集活动，旨在进一步推动用人单位落实主体责任，加强健康企业建设和职业健康管理，营造劳动者积极主动践行健康行为，争做职业健康达人的良好氛围。健康企业建设是维护职业人群健康的必然要求，也是实现经济发展与职工健康协调发展的有效路径。

周敬在发言中谈到，2020年10月，中国企联在武汉启动了健康中国企业行动，确定了中国中车、航天科工、中国广核等企业为试点企业，确定了重庆、成都、武汉、杭州、合肥、济南等城市为试点城市，并在试点工作基础上开展2021全国健康企业建设优秀特色案例的征集工作，产生了129项全国健康企业建设特色案例。明年将继续在需求侧做好健康企业建设特色案例的征集、宣传、推广和培育工作；在供给侧结合企业的需要，发掘和推广健康企业建设的专业资源和服务方案；在组织动员系统中广泛地动员全国各个行业、各个地方的企联组织，也将与人民网.人民健康这个平台携手努力，做好健康企业建设、特色案例、企业家和企业职工健康达人事迹的宣传推广工作。

丁钢强从“中国居民膳食营养与健康中国建设”的角度进行了主题演讲。在院士主题报告环节，王琦从睡眠健康的重要性及睡眠改善的角度分享了他的观点。

由中国睡眠研究会、中国老年学和老年医学学会睡眠科学与技术分会、中国医师协会、中华中医药学会中医体质分会、世界中医药学联合会睡眠医学专业委员会共同发起的“全民睡眠健康促进行动暨体质-睡眠科学院”，也在论坛上举行了启动和揭牌仪式。

北京中医药大学国家中医体质与治未病研究院院长、中国工程院院士、国医大师王琦，中国电子科技集团首席科学家、中国工程院院士陆军，中国茶叶学会名誉理事长、中国工程院院士刘仲华，中国老年学和老年医学学会副会长高和，世界中医药联合会睡眠医学专业委员会主任委员孙书臣，中国睡眠研究会会长黄志力，中国医师协会睡眠医学专业委员会主任委员叶京英，麒盛科技股份有限公司董事长唐国海，中关村大数据产业联盟健康元宇宙专委会主任刘鹏等嘉宾，与大会来宾共同见证了“全民睡眠健康促进行动暨体质-睡眠科学院”启动。

在案例分享环节，中国中车集团安技处处长张鹏、艾登科技有限公司总经理程岚、麒盛科技股份有限公司董事长唐国海先后分享了他们的创新案例经验。

该场平行主题论坛设置了三场圆桌讨论会。在“完善机制建设，解决服务难点，促进健康企业发展”圆桌讨论会上，中国心胸血管麻醉学会常务副会长、全国政协委员敖虎山，中海油能源发展股份有限公司健康总监、健康中国企业行动职业健康促进行动组副组长刘建杰，广州源康健信息科技有限公司董事长、广东省临床医学学会互联网医院专委会副主委万耀华，中国广核集团人力资源部副总经理于金魁，北京时代凌宇科技股份有限公司总经理王国金，中国电信集团人力资源部高级项目经理吴忠杰，中国移动通信集团有限公司人力资源部（党组组织部）劳动组织处职工安普景、中国联通集团工会职工魏同娜和健康中国企业行动协调推进办公室副召集人王文京，参加了讨论。各位嘉宾分别从健康企业与工会制度的有机结合、健康管理服务的难点和要点等方面，发表了自己的观点。

在“科学减重，促进健康”圆桌讨论会上，国家体育总局体育科学研究所国民体质与科学健身研究中心副主任冯强、国家心理健康和精神卫生防治中心宣传教育部主任贺海燕、北京体育大学中国运动与健康研究院副院长张一民、北医三院健康管理中心主任王鹏、广州瘦吧科技创始人兼首席执行官黄祥泓和北京工商大学食品与健康学院副院长李健，参与了讨论。各位嘉宾分别从科学减重的重要性、科学减重与心理健康的关系、科学减重的技术要领以及科学减重实践案例的角度，发表了各自见解。

在“全方位构建中国睡眠管理体系”圆桌讨论会上，中国工程院院士、北京中医药大学王琦教授，中国睡眠研究会会长黄志力教授，世界中医药联合会睡眠专业委员会主任委员孙书臣教授，麒盛科技股份有限公司董事长唐国海，中关村大数据产业联盟健康元宇宙专委会刘鹏主任和中国老年学和老年医学学会睡眠科学与技术分会副主任委员于剑扉，参加了讨论。