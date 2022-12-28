与病毒“短兵相接” 他们从不退缩

近期，上饶市妇幼保健院接诊量剧增，门急诊团队的医护人员处在医院疫情防控的第一线，工作量陡然增加。他们24小时不停与时间赛跑，为保持生命绿色通道的畅通全力以赴。他们每日与病毒“短兵相接”，却从不退缩。他们就像一颗小小的螺丝钉，哪里需要钉哪里，以实际行动守护群众健康。

急诊科护士谭文霞是位90后姑娘，她虽然年轻，但却是个有着丰富护理经验的“老护士”。责任心强，敢拼敢冲，是她身上最明显的“标签”。除了日常工作，谭文霞总是重复做着一件事：听到阳性患者，她会主动过去帮助患者拿化验单、配药等。另外，谭文霞还会热心提醒周边的物业工人、保安大叔要注意自我防护，督促他们正确佩戴好口罩、做好手卫生等等。12月19日中午，正在工作的她突感胸闷、呼吸困难、全身发麻、四肢颤抖，随后倒地。科里同事第一时间把她搀扶到空旷的地方，脱除防护服并立即送进抢救室进行吸氧、心电监护、建立静脉通道，经过救治后，她逐渐恢复。抢救期间，谭护士心里仍然惦记着外面的患者，不断重复：“我已经好点了，可以继续上班。”

11月22日中午，急诊科医生姜年年一如既往地忙碌着，一位妈妈抱着一名高热惊厥的1岁幼童奔来，她用疲惫地声音喊着：“医生，快看看我的孩子。”姜年年迅速迎了上去，接过孩子，孩子一直抽搐着，全身滚烫，人已经失去意识了。凭借经验，姜年年初步判断患儿为热性惊厥，抱着孩子便直奔抢救室。用药、上仪器、监测生命体征……一系列抢救措施有条不紊的进行，10分钟后，患儿的病情稳定下来，抽搐停止，逐渐清醒，姜年年松了一口气，在场的人都为他迅速判断、准确治疗叫好，但殊不知，此时的姜年年因为高强度的工作，身体已出现不适。“我除了喉咙有点疼，没什么其他症状。在这个时候，大多数病人情况都相当危急，我必须时刻打足精神，全力以赴。”姜年年告诉记者：“目前我们接待的患儿中，年龄最小的才14天，他们是最需要我们帮助的。当我穿上这身防护服时，就是扛上了‘卸不下’的责任。老百姓愿意把这份信任交给我，我就更应该坚定信念，为他们做好服务。”姜医生说完，便转身继续投入到工作中。

12月22日晚，急诊科主任卢文华忙碌了一整天，刚到家休息了一会儿便接到科里电话：“门诊还有近50名患者在等待。” 卢文华挂了电话，拖着不适的身体匆匆向医院赶去，这一忙又是一夜。卢文华告诉记者，随着病毒传播速度越来越快，病人与日俱增。门急诊的医护人员在高强度高压力的状态下，先后有一半医护人员出现身体不适，部分出现阳性症状，减员情况严重，诊疗工作面临巨大挑战。卢文华说：“从12月19日开始，急诊、发热门诊人数日均都在300人次左右，医护如果倒下了的话，岗位就缺人了，我们是医生，病情都了解，老百姓不能等，我们吃个药，缓解症状后，做好防护继续上班。”

这只是众多医护工作者的缩影，还有许许多多的平凡医护默默地奋斗在临床一线。只要有需要，平凡的医护人员就会变成不平凡战士，承担起特殊时期的责任和使命。（徐玉婷 记者 黄珠慧子）