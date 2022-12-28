持续开展爱国卫生运动，助力疫情防控

“如果阳了，丢垃圾的时候最好消杀一下……好多垃圾清运人员是老人，他们更弱势。”近日，朋友圈里这段话在刷屏，许多新冠病毒感染者听从这个建议，丢弃有疫情传播风险的生活垃圾时，先用酒精或消毒液喷洒消毒，同时使用“鹅颈式封扎法”处理，保护自己，也关爱他人。

普及卫生知识，推广健康习惯，70年来，我们党创造性地将爱国运动与卫生工作相结合，开展了“除四害”、“五讲四美三热爱”、卫生城镇创建、“厕所革命”等一系列活动，为做好卫生防病工作打下了坚实的群众基础，对提高全民健康文明水平发挥了不可替代的作用。

当前，我国新冠疫情防控面临新形势新任务，在此背景下，扎实开展好爱国卫生运动，引导广大人民群众主动学习健康知识、掌握健康技能、养成良好的个人卫生习惯，具有重要的意义。人人讲究卫生，增强防疫意识，就能在很大程度上降低疫情防控措施调整转段过程中的损失。

“上工治未病”。越是疫情汹汹，越要讲究卫生，注重个人防护。每个人都是自己健康的第一责任人，我们要继续发扬爱国卫生运动的优良传统，坚持群防群控、群防群治、全员参与，持续提高公共卫生整体实力和疾病防控能力。各地要将爱国卫生运动作为文明城市、文明校园、文明社区等各项群众性创建活动的重要内容，把爱国卫生运动的触角延伸到基层乡村，加快补齐基层防疫和卫生健康知识的短板，为共创健康环境、共享健康生活夯实基础。

营造文明健康的小环境，依靠每一个普通人的努力。在抗击疫情的过程中，许多人提高了卫生健康意识，养成了良好的个人卫生习惯。例如，在人员密集场所做好个人防护，减少交叉接触，降低感染风险，戴口罩、勤洗手、勤消毒成为许多人的日常“标配”；在公共场合爱护环境卫生，不随地吐痰，聚餐使用“公勺公筷”；等等。

爱国卫生，人人受益；重在平时，贵在坚持。面对疫情防控的新形势新任务，充分发挥爱国卫生运动的组织优势和群众动员优势，促进全民践行文明健康生活方式，我们定能用千千万万个文明健康小环境筑牢疫情防控社会大防线，不断涵养公众健康文明生活方式和卫生健康习惯，为建设健康中国、增进人民健康福祉增添动力、提供保障。