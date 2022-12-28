科学精准做好民生医疗物资保通保畅

通过临时招聘和外地调配，为北京市新增大批快递员；开启夜派模式，增加派件时长……当前，快递业迎来新一轮业务高峰，特别是药品、防疫用品等物资需求量较大，各地区各部门正不断强化物流末端配送能力，全力畅通“微循环”，保障民生物资配送。

近日，国家邮政局印发《关于切实畅通邮政快递服务保障民生物资医疗物资寄递的通知》，要求做好当前及春节期间的邮政快递服务畅通工作，有效满足人民群众对民生物资和医疗物资的寄递需求。今年以来邮政快递业顶住多重超预期因素影响，加大保通保畅，强化纾困解难，快递业务量比去年提前7天达到千亿件，1—11月邮政行业寄递业务量累计完成1263.1亿件，同比增长3.1%，充分彰显了邮政快递业发展的强大韧性，为保障物资供应、畅通经济循环发挥了重要作用。

当前，做好民生物资、医疗物资的保供工作至关重要。很多人在线上购买食品药品、生活必需品、防疫物资等民生物资、医疗物资，邮政快递业在保供方面发挥着重要作用。这就需要邮政快递业科学精准做好保通保畅工作，切实保障物资高效运输，着力满足人民群众生产生活需要。

科学精准做好保通保畅，需要行业企业做好预案。近段时间，邮政快递业企业可能会出现短期内员工感染数量增多的现象，对快递网络的正常运转造成冲击。为此，行业企业应做好预案，加强运输组织调度，通过强化区域人力、运力调配，及时充实一线力量，保证“最后一公里”配送。同时，行业企业应鼓励员工加强疫苗接种，也可发放特殊补贴，通过加薪、绩效奖励等方式，调动员工返岗复工积极性。

科学精准做好保通保畅，政府部门也需“搭把手”。作为劳动密集型行业，邮政快递业企业在从业者健康保护、住宿安置等方面离不开政府部门的支持。政府部门不妨在药品调派、疫苗接种、员工住宿、快递员返岗作业等方面给予支持保障。此次北京市政府出台各项政策，帮助行业企业做好外省支援快递员的住宿保障工作，帮助企业轻装上阵，全力保运输。截至12月19日，北京市邮政快递业在岗率提高到接近90%，邮政快递末端服务总体情况明显改观，快件积压问题基本得到解决。

与此同时，社区力量也可发挥积极作用。过去一段时间，各地社区积累了一套行之有效的配送制度。下一步，可采取“社区+企业”的模式，共同完成末端配送，减轻行业企业“最后一公里”配送压力。特别是针对民生物资、医疗物资，可通过“社区兜底”等方式，开通绿色通道，保障及时送达。

值得注意的是，邮政快递业的正常运转，依靠的是全国千千万万一线快递员工，有关政府部门和行业企业应着力做好快递员工的关心关爱工作，各地区各部门可推广寒冷天气关心关爱的好经验好做法，保障人员队伍稳定；企业应及时落实各项措施，切实为快递员纾困解难，帮助他们安心返岗复工。

民生稳，人心就稳，社会就稳。只要各地区各部门各行业企业加强配合、狠抓落实，打好保通保畅组合拳，齐心协力做好民生物资、医疗物资的运输工作，我们就一定能帮助人民群众筑牢健康屏障，不断提高保障和改善民生水平，为更好统筹疫情防控和经济社会发展打下坚实基础。

《 人民日报 》（ 2022年12月28日 05 版）