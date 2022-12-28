多措并举  保障运力

“人手还有些紧张，不过已经在恢复。”12月27日，在上海市浦东新区浦东南路的一家顺丰速运门口，快递小哥陈纯发正和同事忙着分拣快递。

近期上海多处快递订单激增，运力能否保证？记者发现，上海当前的快递运力虽仍较为紧张，但之前人手短缺严重、无人接单的现象已得到缓解。上海市正多措并举，充分保障快递运力。

据统计，饿了么近一周上海新增注册骑手环比增加约50%，近期平均单日新增注册量近1000人；韵达速递目前已有近千名新进操作人员上岗，同时总部还动员办公室人员支援装卸一线。运力逐步补足的同时，上海相关部门和企业也在加大对快递员的关爱力度。

12月24日，上海制定《关于支持本市相关行业和企业稳岗留工有序运行若干政策措施》，对快递员予以补贴支持：2022年12月25日至2023年1月27日期间，对重点监测的电商平台和邮政快递企业，给予上岗工作的一线人员每人每天60元补贴；同时对元旦期间和春节期间上岗工作的一线人员，给予每人每天150元补贴。补贴经费由市、区两级财政共同保障。

当前，叮咚买菜、饿了么等平台还采取提高骑手配送单价、安排专项补贴等方式增加骑手收入，刺激运力恢复。“现在回来上班的人越来越多了。”叮咚买菜的快递员李青说。

《 人民日报 》（ 2022年12月28日 06 版）