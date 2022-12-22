今日冬至：天时人事日相催，冬至阳生春又来

“岁星瞻北极，舜日照南天”，今日，我们迎来二十四节气中的第二十二个节气，也是冬季的第四个节气——冬至。

“一九二九不出手，三九四九冰上走”，迎着料峭的寒风，全国各地气温继续降低，正式进入民间常说的“数九寒天”。

岁暮天寒 静待春归

《月令七十二候集解》云：“冬至，十一月中。终藏之气至此而极也。”至，有极致之意。冬至这天，太阳直射南回归线，北半球的这一日白昼最短、黑夜最长，自此后，白昼则逐日增长，正如民间有“吃了冬至饭，一天长一线”的说法。

古人将冬至分为三候：“一候蚯蚓结；二候麋角解；三候水泉动。”此时节，土中的蚯蚓仍蜷缩着身体冬眠，随着阴气渐退、阳气渐升，麋开始解角，山中泉水渐渐流动。“冬至一阳生，天时转日长”“夏尽秋分日，春生冬至时”……在古人看来，冬至是阴阳交替之时，阳气自此萌发，开始盼望冬去春来的日子。

唐代诗人杜甫在《小至》诗中云：“岸容待腊将舒柳，山意冲寒欲放梅”，无论是堤岸边静待抽条吐绿的柳树，还是山上冲破寒气欲待绽放的梅花，勃勃生机间仿佛吐露出春的气息。宋代词人赵彦端也曾写道，“一点青阳，早梅初识春风面”，在冬日里一点暖阳下初绽的梅花，着实让人欣喜阳气的初生，冬至后静待春天的期盼也愈发迫切。

冬至如年 饺子暖心

冬至，又称“冬至节”“冬节”“亚岁”等，在古代还是一个重大节日，民间有着“冬至大如年”之说。据宋代孟元老《东京梦华录》记载：“十一月冬至，京师最重此节……庆贺往来，一如年节。”明代田汝成《西湖游览志余》也提到：“官府、民间，各相庆贺，一如元日之仪。吴中最盛，故有肥冬瘦年之说。”人们在此日更易新衣，馈送节仪，举杯相庆，热闹非凡。

如今的冬至日，各地有着不少流传至今的食俗。“冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管”，在我国北方许多地区，在冬至日吃饺子有着“消寒”的寓意；江南地区的人们喜欢在冬至吃汤圆，即“冬至圆”，认为“圆”有“团圆”“圆满”之意；南方一些地区，尤其是两广地区，则会在冬至日吃晒制好的烧腊，意味着加菜添岁。

静候不觉冬已深。让我们在回望这一年点滴岁月的同时，期待着来年春日的归来。