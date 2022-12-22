节气里的中国｜冬至阳生春又来

“天时人事日相催，冬至阳生春又来。”12月22日，我们将迎来冬至。

冬至是二十四节气中第22个节气。这一天，太阳直射点到达南回归线，是北半球各地白昼最短、黑夜最长的一天。“吃了冬至面，一天长一线”，过完冬至，太阳直射点一天天北移，白天就又开始逐渐变长了。

实际上，冬至这天虽在一年里太阳高度最低、白天时间最短，但此时还有土壤深层的热量补充，所以并不是全年最冷的时候。人们一般把冬至作为“数九”习俗的开始日，这也意味着冬至后才迎来一年里真正的严酷考验。从我国的情况看，小寒节气是一年中气温最低节气的情况则更为常见。

与往年相比，今年冬天显得更冷。进入12月，一股接一股的冷空气持续影响我国，导致北方大部地区气温较常年同期偏低。其中新疆北部、甘肃、华北北部、东北地区南部等地偏低2℃至4℃，局部偏低5℃至6℃。12月20日，黄河下游山东河段出现本年度首次封河，首封日期较常年偏早13天。

中央气象台预报显示，22日前后，冷空气将继续影响我国，北方部分地区气温明显下滑，内蒙古、华北、东北地区中南部、黄淮东部、江淮东部等地气温将下降4℃到8℃，局地超10℃。

天寒地冻的时节，人们更期盼蒸腾的烟火气。

冬至是四时八节之一，被视为冬季的大节日，在我国形成了独特的冬至饮食文化。北方人会在这天煮上一锅热气腾腾的饺子，因为饺子有“消寒”之意，至今民间还流传着“冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管”的说法。而在江南水乡，则有全家一起吃赤豆糯米饭的习俗，期盼防灾祛病。还有的地方会喝热乎乎的羊汤，有的地方会煮汤圆，这些都蕴含着人们对火热生活的美好期望。

以前，北方的农人多有“猫冬”的习惯。如今，不论南方北方，冬季的节奏也是忙碌的。

地处东北的吉林省大力发展冰雪旅游和生态旅游，逐步把“冷资源”转化成“热经济”。在查干湖畔，“鱼把头”带领大家修补渔网，为即将开幕的冬捕节做准备，一家家民宿、农家乐早已做好迎接来客的准备。在长白山，体验滑雪的激情、感受泡温泉的舒坦、欣赏雪山的壮美……很多游客专程来到长白山体验冰天雪地的风光。

外面天寒地冻，但北京昌平小汤山镇的一个个草莓大棚里温暖如春，娇艳欲滴的草莓陆续成熟，果农们正在棚里忙碌着。

在南方，冬季正是兴修农田水利的时间。湖南、江西等地正在大力推进冬春水利建设工作，补上短板，为来年的粮食丰收打好基础。

眼下全国多地密集调整优化疫情防控措施，生产正在重新“忙”起来，消费正逐渐“暖”起来。

冬至阳生春又来。我们知道，太阳直射点到达最南端就会开始北移，温暖的阳光正在一点点靠近，明媚的春天就在不远处。