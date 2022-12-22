帮“银龄”迈过数字鸿沟

为积极应对人口老龄化，中国科协、中国银行、中国联通日前联合印发方案，共同开展“银龄跨越数字鸿沟”科普专项行动，满足老年人对信息素养、数字技能和金融知识等方面的需求，切实解决他们在高频生活场景中智能应用的现实困难，助力老年人走进数字时代、享受智慧生活。

王 鹏作（新华社发）

在智能手机上看新闻、买菜、挂号……71岁的山东青岛市民王鑫华如今经常用手机处理生活中的大事小事。“以前想用手机买点啥基本要靠孩子帮忙，现在手机字体变大了、各种操作更方便了，给我带来很大帮助。”

近年来，中国大力发展数字经济，数字技术成为促进经济社会发展、改善民生的重要力量。在此过程中，如何让老年人群体跨越数字鸿沟，充分享受数字技术和智能化服务带来的便利，是走进数字时代过程中的必答题。

适老化改造取得积极进展

数据显示，当前中国60岁及以上人口超2.67亿，占全国人口的18.9%。老年人群体由于身体机能退化、学习能力下降、信息技能水平不高等原因，在数字技术的使用上面临难题。

为了让老年群体能够平等、方便、安全地使用数字技术和产品，中国近年来大力推进数字技术的“适老化”改造，让便利服务触手可及。2021年，工信部启动“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”，通过大字体、大图标、高对比度文字等形式，为老年人使用智能技术提供良好的辅助。

日前，中国消费者协会针对适老化App的一项研究报告显示，破除老年消费者数字鸿沟取得积极进展，76.2%的调查对象对App适老化的现状整体持满意态度。研究还发现，老年消费者对医疗健康类、养老资讯类App的期待最高，对生活缴费类、通信社交类、社区服务类App的需求也较大。

中国消协相关负责人指出，破除数字鸿沟应坚持以老年人的实际需求为根本牵引。例如在医疗健康方面，通过简化操作流程、加强操作引导等手段，方便老年消费者网上挂号、问诊、健康管理；在养老资讯方面，通过简化界面、剔除无关信息等方式，增强信息推送的精准性等。

近日，中国科技协会、中国银行、中国联通联合印发方案，共同开展“银龄跨越数字鸿沟”科普专项行动，满足老年人对信息素养、数字技能和金融知识等方面的需求。根据方案，科普专项行动重点围绕交通出行、看病就医、金融理财、购物、就餐等高频应用场景，面向老年人普及智能技术应用和金融常识，助力提升信息素养和数字技能。到2025年，初步构建起上下联动、多元参与、广泛覆盖的老年人科学素质提升服务体系，使老年人数字技能稳步提升，防范金融和电信诈骗意识和能力明显增强。

“智享养老”生活加速开启

在新冠肺炎疫情防控期间，针对老年人的线上就诊、问诊等需求，多地有针对性地推出了一系列便利举措。上海开展了“养老院+互联网医院”项目，方便养老院中的老年人选择互联网医疗服务。四川大学华西医院则对其互联网医院进行适老化的改造，通过人脸识别、人工智能辅助、语音录入、增加人工服务坐席等多种方式，方便老年患者互联网医疗服务的选择。

从求医问药到吃穿住行，数字技术的发展成果理应为老年人带来更多便利。国务院办公厅在2020年印发的《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》提出，要在政策引导和全社会共同努力下，有效解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难，让广大老年人更好地适应并融入智慧社会。

一段时间以来，多地相继出台相关政策措施，从适老化改造、培训服务等多角度入手，加速开启“智享养老”的美好生活。

将于明年1月1日起施行的《北京市数字经济促进条例》中明确，政务服务、卫生健康、民政、经济和信息化等部门应当采取措施，鼓励为老年人等提供便利适用的智能化产品和服务，推进数字无障碍建设。对使用数字公共服务确有困难的人群，应当提供可替代的服务和产品。

石家庄、青岛、昆明、海口等多个城市启动“智慧助老公益行动”，广泛动员各方力量为老年人提供志愿培训服务，推动老龄社会信息无障碍建设。到今年年底，“智慧助老公益行动”预计将累计覆盖29个城市。

上海市的老年大学以及各街镇社区学校围绕老年人生活、就医、出行等智能技术应用难题，将学习资源配送至居村委学习点，为老年人提供智能技术学习服务。疫情期间，老年教育教师通过在线教学、微信群等形式帮助老年学员掌握知识，很多白领和青年教师也加入到公益直播和课程资源开发过程中，帮助老年人在数字化发展中拥有更多获得感。

完善政策体系和教育服务

在政策推动下，以手机App等为代表的适老化改造已取得阶段性成效。专家表示，“数字惠老”并非一日之功，政府、社会、企业等方面应共同发力，助力老年人数字化生活更加便捷。

专家指出，消除老年人的数字鸿沟首先应提升互联网基础设施覆盖率和效率。在基本解决数字技术与服务可及性的基础上，充分利用5G网络、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术，以数字技术打通政务服务、城市治理、公共安全等领域，进一步优化公共服务。与此同时，线上适老化建设应突出“科技向善”理念，企业应主动承担更多社会责任，开发和应用老年友好功能。

中国老龄协会副会长肖才伟认为，解决老年数字鸿沟问题，应进一步加强法律、规划、政策、标准和规范等制定，不断完善老年数字鸿沟治理的政策制度体系；综合使用各种宣传、教育、培训等方式，加强家庭与社会数字反哺，推动数字技能代际传递，消除老年人对网络信息和智能技术的排斥心理。

对此，“银龄跨越数字鸿沟”科普专项行动明确，各级科协和中国银行、中国联通共同选拔一批专业人员组成师资队伍，研发通用培训教材；组建“银龄跨越数字鸿沟”科技志愿服务队伍，进社区、进乡村、进养老机构，面向老年人特别是社区空巢老人、农村留守老人等特殊群体开展科技志愿服务和情感支持，并鼓励亲友、村（居）委会等提供相应帮助。