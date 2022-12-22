各地密集开展促家电消费活动 激发家电消费新需求

北京延长促进绿色节能消费政策、武汉发放家电家具数字消费券、第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动启动、拉萨市开展绿色智能家电下乡活动、江苏“苏新消费·江苏省首届家电家居购物季”正火热进行中……

12月以来，全国各地陆续开展新一轮绿色智能家电下乡、家电以旧换新活动，以消费券满减等形式让利消费者，刺激年末家电消费。作为国内家电、家装主要阵地，苏宁易购在各地均是家电消费激励的重要参与方。紧抓年底消费机遇，苏宁易购持续深化品牌优质供给，联合各地方政府加码消费补贴。

“苏宁易购推出的活动优惠，再叠加政府购置补贴最高15%的减免，整体让利最低折扣能达到6折，这对电视类来讲，优惠力度非常大。”深圳李女士说，看到店里在售一款75英寸的高端电视，原价是1万出头，优惠后能省好几千。她同时表示，相比网购，到实体店买电器更省心更放心，而且购物体验感更好，“不用操心怎么安装电视，售后也方便”。

“家里空调损坏，想换新的自己又拆不了。刚好在手机上看到苏宁易购‘以旧换新’的补贴活动，便下了单。” 北京通州的王女士说，目前已有苏宁易购的专人上门回收并更换空调，新机价格也很实惠。北京市11月20日至12月31日期间延长促进绿色节能消费政策，并在参与企业线上平台增发6批次绿色节能消费券。参与以旧换新等活动，空调、洗衣机、冰箱、电视等指定品类商品的补贴优惠最高可达1500元。

在江苏，苏宁易购以江苏省内1073家线下门店为落点，联合海尔、美的、海信、博西、创维、TCL、老板等百余家品牌家电厂商，建设银行、邮储银行、中国银行、农业银行、平安、广发等29家银行资源，及云闪付、顺丰、滴滴、T3等53个出行、生活类APP，发放首轮10亿元家电消费补贴，活动将持续2个月，贯穿元旦、年货节和元宵节等重要消费节点，多重补贴激活家电消费。

全国各地的家电消费补贴积极向“绿色”倾斜，引领消费新趋势。“今年，我们绿色家电的销售占比从之前的50%提升到了67%，其中，冰箱、洗衣机品类绿色节能家电销售量最高。”苏宁易购相关人员介绍，门店与海尔、海信、西门子、A.O.史密斯、TCL等50多个品牌举办了多场新品发布会和专场团购会，让利给“低碳绿色”产品。

新一轮政府消费补贴活动正逢元旦、春节等消费节点，苏宁易购持续开展以旧换新补贴、家电套购满减、单品返券等系列让利活动，共同冲刺岁末销售。家电消费针对性强，带来政府、企业、消费者多方共赢，为振兴消费市场起到拉动作用，也将大大增强消费信心，持续激活消费活力。