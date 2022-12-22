全力以赴保障医疗物资运输（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

白天黑夜连轴转，浙江佳泰物流负责人张勇这几天一直很忙，不时刷下手机，查看货车定位……在张勇的“紧盯”下，一箱箱退热类药品从位于沈阳的药企经干线运输到达杭州传化公路港进行分拨，再配送至浙江各地医药公司库房，整个过程确保在72小时以内完成。

当前，各地医疗物资跨区域转运和末端配送等运输需求大幅增加。近期，交通运输部充分发挥国务院物流保通保畅工作领导小组办公室作用，会同国家邮政局及各成员单位加强统筹部署和跟踪调度，强化部门协同和部省联动，全力以赴做好医疗物资运输保障各项工作。

前些天，因物流企业人力不足，石家庄以岭药业生产的抗疫药品出现积压。得知企业情况后，河北省物流保通保畅工作领导小组办公室指导河北顺丰公司、衡水市邮政公司分别对接以岭药业石家庄、衡水两大厂区。截至目前，以岭药业前期积压的药品已基本处理完毕，所有订单货物均实现当日发运。此外，他们还积极帮助石家庄以岭药业协调江苏、山东、山西、安徽、青海、广东等地6家配套供应商扩能增产，保障抗疫药品产能供应。

交通运输部有关负责同志表示，下一步，将会同有关部门高效统筹疫情防控和交通物流保通保畅工作，聚焦医疗物资运输需求，采取综合举措，全力以赴保障疫苗、抗原检测试剂、药品、口罩、原材料等医疗物资运输供应。

一是加强供需对接，全力保障医疗物资运输需求。指导各地交通运输部门加强与工信、卫健等部门沟通对接，及时共享医疗物资生产供应、运输需求等信息，共同研判形势，优化完善运输保障举措，一事一协调保障医疗物资运输需求。

二是加强督促落实，保障医疗物资车辆顺畅通行。指导各地严格贯彻新十条优化措施和交通物流保通保畅工作部署，落实“三个取消”要求，即取消公路、航道、船闸防疫检查点，取消货车闭环管理要求，取消“落地检”；严格精准实施通行管控措施，持续落实疫苗运输车辆高速公路免费优先通行政策，保障医疗物资等重点物资运输车辆通行顺畅。

三是加强统筹调度，切实畅通末端配送服务网络。指导各地严格规范邮政快递营业网点等交通物流基础设施关停关闭，按程序履行关停关闭审批程序，对于已经关停关闭的邮政快递营业网点，满足解封条件的要尽快恢复运行；对于已符合防疫要求可以上岗的邮政快递从业人员，推动尽快返岗复工。会同国家邮政局加强指导调度，充分发挥大型骨干邮政快递企业作用，强化区域人力、运力调配，充实邮政快递一线从业人员力量，切实畅通邮政快递“最后一公里”。

四是加强疫情防控，保障从业人员身体健康。会同国家邮政局指导各地和骨干邮政快递企业，加强对邮件快件的消毒，保护从业人员身体健康。

《 人民日报 》（ 2022年12月22日 06 版）