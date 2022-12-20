推广疫苗接种 做好个人防护

随着奥密克戎致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国疫情防控面临新形势新任务。

当前，民众感染奥密克戎变异株人数较多，不少人在科学方法指引下已实现居家自愈。由于我国人口基数大，病毒传播的风险仍不可小觑。奥密克戎病毒致病性大大减弱，但并不等于“早阳”就好。因此，在未来一段时期，鼓励民众做好个人防护、科学防控，仍有现实意义。

日前，中国工程院院士、著名呼吸病学专家钟南山作出专业论断：“‘早也阳，晚也阳，不如大家一起阳’这种观念并不可取。”因为短时间内大面积感染，会影响正常社会秩序，而且容易导致新的变异株出现。事实上，由于近期民众感染病毒人数较多，看病就医和用药需求大大增加。为了满足民众需求，不少地方的医务人员扛住压力维持就医秩序，但即便如此，医疗服务供给缺口仍存，发热门诊、急诊、120急救等医疗力量压力仍处于高位。

除了以及时调配其他科室医务人员、招募近5年内退休医务人员等方式增补医疗力量，广大民众也能够为此作出自己的贡献。就医需求上升与感染人数上涨有着直接关系，民众做好防护减少感染可能，就可以为医疗系统争取更多准备时间。此外，广大民众特别是中青年群体感染后也应保持平常心，在没有出现特殊症状的情况下，应冷静居家按需服药。如此，将更多的发热门诊和急诊就诊资源释放给更加需要的老年患者，这既是对老年群体的爱护，也是对医务人员的爱护。

鼓励倡导民众做好个人防护，除了日常出行戴好口罩、做好手消毒等措施外，持续推进疫苗接种是关键。一个不可忽视的事实是，奥密克戎毒株虽然致病性大大减弱，但传播能力大大增强。基于我国庞大的人口基数，极快的传播速度可能导致不小的感染人数规模。即便重症率、死亡率已经很低，风险人数仍不容小觑，接种疫苗保护关键人群仍然十分必要。

特别是对老年人和弱势群体而言，推动疫苗接种仍是疫情防控工作的重中之重。接种疫苗能够有效预防重症，接种三剂次以上疫苗能够加强对这些群体的保护。此前，国务院联防联控机制综合组发布的优化落实疫情防控“新十条”指出，要加快推进老年人新冠病毒疫苗接种，最大程度保护民众生命安全和身体健康。

疫苗接种是世界各国科学应对疫情，保护本国民众身体健康的最主要选择。刚刚召开的中央经济工作会议提出，要更好统筹疫情防控和经济社会发展，因时因势优化疫情防控措施，认真落实新阶段疫情防控各项举措，保障好群众的就医用药，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防控，着力保健康、防重症。在此疫情防控的关键阶段，应在确保安全的前提下，大力开展和推广疫苗接种工作。

（作者：珠定）