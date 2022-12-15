350万盒抗疫药品来了！已投放北京数千家医院、药店

为最大限度加快防疫药品流转速度，北京地区5家大型药品批发企业优化药品进出库工作流程，药品流转再提速，确保药品12小时进出库；区级药品流通企业上门取药，全力缩短物流时间，加快药品从批发企业配送到医院和零售药店的速度。

350万盒抗疫药品已投放医院及3千余家药店

“来拉连花清瘟吗？您按顺序排队。”华润医药商业物流配送中心的大门外，成箱的连花清瘟胶囊堆得一人多高。来拉货的车辆在门外排起了长队，登记、核对、清点药品数量，一切工作都在紧张有序地进行中。

华润医药

“老马来装车啦！”12月13日下午，物流配送车司机马春林再次将大货车停在物流配送中心的仓库前，仓库内忙进忙出的工作人员和他匆匆打个招呼。老马麻利地跳下车，开始帮着大伙一起往车厢内搬运成箱的药品。“这一车700多箱药，装满了往顺义二级库送。”

凌晨3点半，马春林就从床上爬起来，开始了一天的药品配送运输工作。装上满满一货车药物，天光已有些泛亮，顾不上扒拉几口早饭，他就开着车往各个二级库和医院送药，朝阳二级库、顺义二级库、阜外医院、北京医院……“医院、药店需求量大，我们的配送工作量比过去增加了一倍多”。在北京市药监局的协调下，药品配送保供有了“绿色通道”，马春林的药品物流配送车持运输通行证，可以在24小时内畅通无阻进行药品配送。

物流配送中心的各个空地和仓库中堆满了各类药品，除了连夜运来的连花清瘟外，记者还在现场看到了感冒清热颗粒、蓝芩口服液、强力枇杷露等“热门药”。

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作为北京五大药品批发企业之一，华润医药商业集团曾参与过冬奥医疗物资保障任务，目前其药品配送范围覆盖了北京所有医疗机构，以及同仁堂、金象大药房、医保全新大药房等3000余家零售药店。“满足群众用药是硬道理，要让北京的老百姓看得见药、买得到药，尽快解决药品短缺问题。”华润医药商业集团北京大区副总经理黄丹表示，从11月末起，公司已开始行动，采购相关药械物资。目前，已经配备抗疫物资500余品规，其中针对重点治疗解热镇痛、清热解毒的15类物资配备百余品规。截至昨天下午，已经采购入库抗疫物资300余万盒，金额达1.5亿元。350万盒抗疫药品已投放到北京近300家二三级医疗机构、2200余家社区中心站医务室等基层医疗和3000余家零售药店，其中包括90万盒连花清瘟、15万盒蓝芩口服液、10万盒感冒清热颗粒；25万余盒布洛芬、对乙酰氨基酚等治疗发热用药。“目前物流配送24小时不间断，正协调货源，连花清瘟、布洛芬、999感冒灵已陆续抵京。”

京东大药房自营抗疫药品储备及在途订单量超1亿盒

如何全力保障药品“不断供、不涨价”？京东健康医药事业部总经理王一婷表示，京东大药房专门制定了保供仓应急预案，快速调集上下游供应链，并对销售数据实时监控。截至12月8日，包括自营药品仓储备量及在途订单量在内，京东大药房自营的呼吸系统用药、感冒用药、止痛镇痛用药、消化系统用药等抗疫相关药品数量超过1亿盒，并坚持“不涨价”，均通过京东大药房自营店铺实现平价销售。

为满足用户对新冠抗原检测试剂的需求，京东健康联合康华生物、九安医疗等品牌开启不间断现货发售；与劲度、恩惠、海氏海诺、3M等多家口罩厂商实现自营合作，口罩可从厂商的生产线直接进入京东仓库，提升供应链效率。

药品12小时进出库 最大限度加快流转速度

市药监局、市市场执法总队向华润医药商业集团有限公司北京大区、国药集团药业股份有限公司等北京地区5家大型药品批发企业派出50多人组成的联合工作组，24小时驻守企业，指导和支持企业加快药品流转，努力缓解当前防疫药品的紧缺局面。

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联合工作组指导企业优化药品进出库工作流程，最大限度加快流转速度，确保药品12小时进出。同时，对接各区相关部门，协调区级药品流通企业上门取药，全力缩短物流时间，加快药品从批发企业配送到医院和零售药店的速度。此外，联合政府相关部门帮助企业解决在进货、运输、人力资源、车辆保障等方面遇到的困难和问题，合力疏通药品流转过程中的梗阻，统筹协调各方面资源，努力保障好北京市民的用药需求。