孕妈妈“阳”了怎么用药？专家支招

奥密克戎病毒致病力下降，但传播速度快、传染性强。当前，各地仍有散发疫情，孕妇作为特殊群体，如果“阳”了是否需要服药？如果用药，药品该如何选择？对于合并基础疾病的孕妇用药有什么建议？近日，北京大学第三医院通过微信公号发文对这些问题给出建议。

孕妈妈感染新冠病毒后是否需要用药治疗？怎么用？文章表示，对于没有不适症状的孕妈妈不需要药物治疗。事实上，不焦虑和保证休息也是一种治疗。此外，在发病早期根据出现的症状有针对性的用药，如发热使用退热药，咳嗽咳痰使用止咳化痰药。不需要自行使用其他药物，如抗病毒药物。在用药选择上，尽量选择单方制剂，如退热药选用对乙酰氨基酚，不要使用含有其他镇咳、祛痰、抗过敏的复方制剂。

针对大家普遍关心的孕妈妈感染新冠病毒后具体可用的药物有哪些？文章指出，妊娠早期是胚胎发育的关键时期，在这个阶段应该尽量避免用药以减少药物对胚胎的影响，而妊娠中晚期相对安全，可供选择药物较多。国家产科质控中心联合北京市药学质控中心为孕妈妈整理了一份孕期可操作的常用的家庭非处方药（OTC）用药清单。其中部分中成药在孕期使用的临床经验较少，安全性尚不明确，建议用药前仔细阅读说明书，咨询医生和药师后使用。

制图：实习生赵嘉欣

备注：布洛芬在哺乳期使用相对安全，分级为L2级。尽管布洛芬可经乳汁分泌，但乳汁中最高药物浓度仅相当于婴儿所需日剂量的0.6%-0.9%。一般认为小于10%都是可以接受的。基于以上数据，世卫组织WHO在2002版基本药物目录中认为布洛芬可以在哺乳期使用。但国内部分说明书较为谨慎，建议哺乳期禁用。综合以上信息，布洛芬可以在病情需要的情况，权衡利弊谨慎使用。

同时，文章介绍了泰诺林和泰诺的区别。泰诺林为单方制剂，为对乙酰氨基酚缓释片，主要作用是解热镇痛，是妊娠期可安全使用的退烧药。泰诺为复方制剂，含对乙酰氨基酚（解热镇痛），麻黄碱（减少黏膜充血）、右美沙芬（止咳），氯苯那敏（抗过敏），主要用于缓解感冒相关的症状，其所含成分右美沙芬孕早期禁用。因此，对于孕产妇发烧，首选对乙酰氨基酚，泰诺林可用。若需使用泰诺，建议咨询医师或药师。

对于合并基础疾病（如高血压、糖尿病等）的孕妈妈感染新冠病毒后，文章建议，在选择用药时，一定要先咨询医生或药师，告知之前长期服用的药物，避免出现药物之间的相互作用，或对基础疾病有影响。并提醒患有基础疾病的孕妈妈要加强对自己的保护，最关键的就是出门一定要戴口罩，到医院就诊一定要戴N95口罩。如果孕妈妈有明显的病情加重，如呼吸困难气短，基础病加重，或者胎动异常、腹痛、阴道出血等，不要犹豫，一定要及时到医院就诊。