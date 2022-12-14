国家疾控局：将原来的“整治层层加码问题专班”调整为“优化调整接诉即办专班”

人民网北京12月14日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就医疗卫生服务和药品生产供应有关情况举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，舆论普遍关心“新十条”措施出台后，各地各部门能否科学精准防控、落实到位。如何指导地方做好执行环节的工作？

对此，国家疾控局卫生免疫司司长夏刚表示，“新十条”措施出台后，各地各部门迅速贯彻落实，制定了具体化的“落地”措施。

夏刚介绍，如卫生健康和疾控部门，加强政策优化调整后的动态管理，进一步出台了后续细化的措施要求，制定实施了加强老年人新冠病毒疫苗接种、重点人群健康调查等方案指南，指导各地统筹优化隔离资源，有序做好政策衔接，确保解除集中隔离工作平稳有序。

交通运输、民航、铁路等部门印发了优化的政策措施，要求撤除卫生防疫卡口，不再查验健康码和核酸阴性证明。

市场监管总局针对部分药品等涉疫物资价格波动情况，以电商平台为检查重点，对相关哄抬价格线索进行集中摸排。印发《关于全面加强涉疫物资价格和竞争秩序监管工作的通知》，发布《关于涉疫物资价格和竞争秩序提醒告诫书》，对涉疫物资生产经营者划出“九不得”红线。

文化和旅游部对相关疫情防控工作指南进行了调整更新，发布了新版旅游景区、旅行社、互联网上网服务营业场所、剧本娱乐经营场所新冠肺炎疫情防控工作指南，除对导游上团前核验健康码外，相关指南均不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落地检等措施。其他相关部门也根据“新十条”措施，优化调整完善相应的政策措施。

夏刚还表示，“新十条”措施出台以后，国务院联防联控机制综合组将原来的“整治层层加码问题专班”调整为“优化调整接诉即办专班”，继续利用现有的工作机制和群众投诉渠道，及时收集、转办、核实、督办群众投诉问题线索。

此外，督促指导省市县三级“整治层层加码问题专班”比照国家专班调整为“优化调整接诉即办专班”，建立接诉即办工作制度，设置接诉即办问题收集专栏，公布投诉电话，实施24小时值班制度，接诉即办，及时妥善解决群众反映的问题。

“目前，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团均已出台本地的优化疫情防控措施的落实方案，进一步细化相关工作举措，优化调整接诉即办工作也已经有序开展。”夏刚说。