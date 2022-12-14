近日，国务院联防联控机制发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》（简称“新十条”）。连日来，各地各部门对标对表“新十条”，因地制宜，迅速落实。落实“新十条”，更需讲究精准。

以划定高风险区为例。此前发布的二十条优化措施指出：“高风险区一般以单元、楼栋为单位划定，不得随意扩大。”“新十条”指出：“按楼栋、单元、楼层、住户划定高风险区，不得随意扩大到小区、社区和街道（乡镇）等区域。”划定高风险区，具体化到住户，这就要求各地坚持科学精准，不折不扣执行到位。

再拿新冠病毒变异株来说。据专家介绍，我国现阶段流行的新冠病毒以奥密克戎变异株BA.5的亚分支BA.5.2和BF.7为主。各地现阶段流行的新冠病毒变异株有所不同，其感染性和传染力有无细微差别，由此带给民众的心理反应是否也会有所不同？对此，各地也要全面评估，精准应对。

对各地各部门来说，疫情防控措施“动态”优化，提出的要求更高了，身上的担子更重了，也就更需要展现治理水平。比如，“新十条”要求保障群众基本购药需求，各地药店要正常运营，不得随意关停。不得限制群众线上线下购买退热、止咳、抗病毒、治感冒等非处方药物。那么问题来了，药店开始正常经营了，药品供应能否跟得上？

再比如，随着发热门诊就诊量和流感样病例数明显攀升，如何既把医疗资源用在刀刃上又能纾解民众焦虑？此外，大量新冠病毒感染者选择居家康复，他们对抗原试剂的需求量更大，如何满足这一合理需要？

想，都是问题；做，才是答案。而怎么做，如何做到群众心坎上，如何做得更有效果，并不容易。归根结底，仍需围绕精准来推进。近期，不少地方终止了大面积核酸检测，这是优化之举，但仍有一部分人因工作需要离不开核酸检测。社会上的核酸点大幅度减少，让他们满城搜寻，往往费时费力而难以遂愿。这提醒我们，每一项具体安排都要倾听群众呼声，并在实施过程中考虑更全面，避免出现措施脱节或错位现象。

值得一提的是，目前很多地方都坚持问题导向，通过精准出击、分类施策，实现抗疫效果最大化。无论是完善分级诊疗服务体系，还是要求全市二级以上医院均开设发热门诊；无论是补充108个中西药品种，还是向市场一次性投放2500万只抗原检测试剂，都回应了群众期待，也安定了人心，起到凝心聚力之效。

应该说，边防控、边调整、边加强能力建设，是我们一定要坚持的防疫逻辑，也是被证明非常有效的防控经验。我国地方大、人口多，各地情况有差异，不能采取一刀切的措施，也不能迷信“一招鲜吃遍天”。各地各部门唯有坚持科学精准，持续因时因势动态优化防控策略和防控措施，瞄准问题找答案，依据实情做方案，在具体推进中全力做到精准，才能取得更显著的防控效果。