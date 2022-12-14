成立市民诉求排忧解难专班，开通暖心服务电话，打造“一号通一站式便民服务”；急救中心扩容120调度指挥系统，调整接听调派模式，优化调派流程，调整人员班次，全力应对电话呼入高峰；通过面对面问需、零距离服务，为企业解读最新政策，集中力量第一时间解决企业复工中的问题与困难……近期，各地区各部门采取有力举措，及时回应解决群众实际问题，推动新十条优化措施落地见效。

3年来，我们不断优化调整防控措施，每一次优化调整都坚持以人民为中心，为了更好地保障人民群众正常生产生活秩序，更好地为老年人、婴幼儿等重点人群提供保障。新十条优化措施的出台和实施，就是为了持续提高防控的科学精准水平，最大程度保障人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。近期，国务院联防联控机制相关部门又陆续作出工作部署，强调优化就医流程，发挥医联体作用，同时对发热患者就诊，居家隔离治疗，以及老年人、孕产妇和儿童健康服务等提出了明确要求。及时解决群众的实际问题，切实为群众做好服务，才能保护好群众的切身利益，进一步凝聚起抗击疫情的强大合力。

民生保障越有温度，防控工作就会越有成效。各地区各部门要认真把握和执行防控措施，规范操作、不变形不走样，及时回应群众关切，满足群众基本生活需求。要畅通“接诉即办”渠道，对群众反映的急难愁盼问题第一时间回应解决。要按照有关部署要求，进一步做好发热门诊的建设，二级以上医院都要开设发热门诊，应设尽设，应开尽开；具备条件的基层医疗卫生机构也要开设发热门诊或者发热诊室，并且要配备充足的力量，尽最大可能满足人民群众的就医需求。要推动建立社区与专门医疗机构的对接机制，为独居老人、未成年人、孕产妇、残疾人、慢性病患者等提供就医便利，让有限的医疗资源发挥出关键作用。要强化对封控人员、患者和一线工作人员等的关心关爱和心理疏导。要认真倾听群众的意见，坚持相信群众、依靠群众，引导大家将疫情防控中养成的一些好习惯、好做法长期坚持下去。

高效统筹疫情防控和经济社会发展，要求我们在保障正常的生产生活秩序方面下更大功夫。各地区各部门要将医务人员、公安、交通物流、商超、保供、水电气暖等保障基本医疗服务和社会正常运转人员纳入“白名单”管理，相关人员做好个人防护、疫苗接种和健康监测，保障正常医疗服务和基本生活物资、水电气暖等供给，尽力维护正常生产工作秩序，切实满足群众基本生活需求。对受疫情影响的困难群众，我们要格外关注、格外关爱、格外关心，为他们排忧解难，确保兜住底、兜准底、兜好底。要拿出更多有温度、有实效的举措，用心用情用力保障和改善民生，支持中小微企业和个体工商户纾困解难。

及时回应解决群众合理诉求，为群众办实事、解难题，既是坚持人民至上、生命至上的内在要求，也是抗击疫情的题中应有之义。各级党组织和广大党员、干部要继续冲锋在前、顽强拼搏，发挥战斗堡垒和先锋模范作用，贯彻好党的群众路线，想人民之所想，行人民之所嘱，以“时时放心不下”的责任感抓实抓细疫情防控各项工作，在大战大考中交出合格答卷。

《 人民日报 》（ 2022年12月14日 14 版）