近3年来，从取得武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，到成功控制住由德尔塔变异株引发的疫情，再到迎战奥密克戎变异株……中国经受住全球多轮疫情流行的冲击，高效统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。接受本报记者采访的国际人士表示，实践证明，中国的疫情防控方针政策是正确、科学、有效的。

古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多表示，近3年来，中国疫情防控经历了突发疫情应急围堵、常态化疫情防控探索、全方位综合防控等不同阶段。“每个阶段都体现出中国共产党和中国政府始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，始终因时因势不断优化疫情防控措施。”

中国是目前世界主要大国中新冠肺炎发病率最低、死亡人数最少的国家，医疗卫生和疾控体系经受住了考验。“能取得这样的成绩殊为不易。”雷加拉多说，这基于对病毒变异和传播规律的把握，科学精准做好疫情防控各项工作，中国疫情防控措施的优化完善体现出求真务实的科学态度。

“近3年时间里，严密、科学的疫情防护网有效保护了中国14亿多人民的生命安全和身体健康。”菲律宾《马尼拉公报》新闻主编伊莎贝尔表示，中国坚持边防控边研究，密切跟踪病毒变异，加强药物有效研发和储备，增强医疗救治能力，不断优化疫情防控措施，这些工作取得的成效令人敬佩。菲律宾社会关注中国不断优化疫情防控举措，从先后推行九版防控方案，到出台二十条优化措施、新十条措施，中国持续提高疫情防控的科学精准水平，有效应对疫情形势的不确定性。

柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒注意到，经过近3年的抗疫，中国拥有了有效的诊疗技术和药物，全人群疫苗完全接种率超过90%，群众的健康意识和素养得到提升，加上奥密克戎病毒致病力在减弱，“这些都为进一步优化完善防控措施创造了条件”。

泰国中华总商会副主席奔勇表示：“中国不断优化完善防控措施，是实事求是、尊重规律、因时因势作出的科学判断。”中国的举措避免了数亿人感染、数百万人死亡，有效保护了人民群众的身体健康和生命安全，高效统筹了疫情防控与经济社会发展。

俄罗斯教育科学院副院长、俄科学院院士根纳季·奥尼先科表示，中国采取科学有效的疫情防控措施，同时积极向其他国家提供抗疫物资、分享抗疫经验，不断推动疫情防控国际合作。“实践证明，中国是正确的。”

（本报北京、墨西哥城、曼谷、莫斯科12月13日电 记者俞懿春、谢佳宁、赵益普、孙广勇、隋鑫）

《 人民日报 》（ 2022年12月14日 03 版）