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防疫热点问答｜感染奥密克戎后，抗原多久能测出来？

2022年12月12日08:43 来源：新华社

　　为进一步优化新冠病毒检测策略，做好防控工作，国务院联防联控机制综合组近日印发了《新冠病毒抗原检测应用方案》等文件。感染奥密克戎后，抗原多久能测出来？抗原“阳”了怎么办？围绕公众关注的热点问题，国务院联防联控机制有关专家作出专业解答。

　　新华社国内部 新华网

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(责编：乔业琼、杨迪)


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