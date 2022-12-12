人民网“人民投诉”平台开通“网络安全”投诉通道

人民网北京12月12日电 经常收到垃圾短信和骚扰来电，“刷单轻松日入**元”等涉诈信息无孔不入，下载不良APP后信息被泄露、钱财被欺诈……身处大数据时代，享受互联网、现代通信技术带来的极大便利的同时，网络安全问题也越来越凸显。为加大加快不良信息处置力度和时效，净化信息环境，保护网民权益，人民网“人民投诉”平台联合中国互联网协会12321网络不良与垃圾信息举报受理中心（以下简称“12321受理中心”）共同开通“网络安全”投诉通道。

即日起，广大网友如遇到垃圾短信、骚扰电话、涉诈信息、不良网站和APP、APP侵害用户权益、个人信息泄露与数据安全问题等引发的相关维权线索，遭遇了此类权益侵害或了解某些欺诈行为中不为人知的陷阱、黑幕，可通过“人民投诉”平台PC电脑端(https://weiquan.people.com.cn)、“人民投诉·一键维权”微信小程序留言。留言时，“投诉分类”请勾选“网络安全”项，“投诉类型”请勾选“12321受理中心”。

“12321受理中心”为中国互联网协会受工业和信息化部委托设立的投诉受理机构，负责协助工业和信息化部承担关于互联网、移动电话网、固定电话网等各种形式信息通信网络及电信业务中不良与垃圾信息的投诉受理、线索转办及信息统计等工作。机构发挥了重要的线索发现、压力传导、公众监督、行业自律、公众教育等职责。