儿童出现发热、咳嗽怎么办？（国务院联防联控机制发布会）

当前，本土疫情多点散发，儿童存在感染奥密克戎变异株的风险。如果儿童出现发烧、咳嗽等症状，应该怎么做？在什么情况下需要就医？国务院联防联控机制组织专家进行解答。

首都医科大学附属北京儿童医院急诊内科主任王荃表示，秋冬季是儿童呼吸道感染高发的季节，实际上引起儿童呼吸道感染的病原体非常多，比如常见的鼻病毒、副流感病毒、流感病毒，当前一定程度上流行的新冠病毒，还有肺炎链球菌、流感嗜血杆菌，以及一些非典型病原体，如肺炎支原体等。“绝大多数病原体引起的呼吸道感染，以发热、咳嗽为主要表现，一般情况下热程持续2—3天，病程大概在3—5天。”王荃说。

“家长有时候对孩子发烧特别紧张，觉得立马要去医院，其实不必要。”王荃说，家长应该注意观察孩子的情况，如果精神状态还可以，尤其是当体温降下来之后，如果和平时状态一样好，这时候就不必着急去医院，可以在家进行对症处理。也可以通过互联网诊疗、社区医院等其他途径，得到一些专业指导。

王荃介绍，发热时可以进行对症的治疗，家里可以常备一些退烧药，比如常见的布洛芬、对乙酰氨基酚等。如果是6个月以上的孩子，可以二者择其一；如果是6个月以下的孩子，只能选择对乙酰氨基酚；2个月以下的孩子不能服用退烧药。

3个月以下的婴儿一旦出现发热症状，应该尽早到医院就诊。此外，任何年龄段的孩子如果发热超过3天，或持续高热，或精神状态差，或出现呼吸加快甚至呼吸困难、频繁呕吐、腹泻、脱水等情况，都建议家长立即带孩子去医院就诊。

王荃表示，不建议交替使用两种退烧药，更不能同时使用。交替使用并不会实现更好的退烧效果，反而可能增加孩子肝肾负担，造成脏器的损害。

是否可以选择中药治疗？“无论是新冠病毒还是流感等，中医对其认识都是外感病。”北京中医医院院长刘清泉说，在中成药的选择上，如果孩子体温不超过38.5摄氏度，目前在冬春季一般以风热病因为主，可以选择治疗风热感冒或者有辛凉解表功效的中药。

刘清泉提醒，“中药的退烧效果不会那么快，千万不能吃完一种中药，一两个小时没退烧，再吃第二种、第三种中药。如果高热超过38.5摄氏度，仍应该使用西药退烧药，中西医联合治疗的效果会更好，退烧快且不易反复。”

《 人民日报 》（ 2022年12月12日 06 版）