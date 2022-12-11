确保优化措施平稳有序落地

12月9日国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍中西医结合医疗服务保障有关情况。在发布会上，国家卫生健康委有关负责同志就公众关心的我国重症救治能力和资源储备、防控措施优化后如何满足群众看病就医需求等问题作出了解答。

近一段时间来，我国因时因势优化疫情防控措施。随着限制性措施减少、感染范围扩大，如何应对可能出现的医疗需求激增成为舆论关注的焦点。在发布进一步优化疫情防控的十条措施后，国务院联防联控机制接连印发多份通知，部署安排优化就医流程，做好分级诊疗，对发热患者就诊、居家隔离治疗、重点人群健康服务等提出了明确要求。

做好下一阶段医疗服务工作对于统筹疫情防控和经济社会发展至关重要。应该看到，前期的疫情防控策略已经为我们赢得了战略主动，奥密克戎病毒致病性减弱，全人群疫苗完全接种率超过90%，医疗卫生和疾控体系也积累了大量经验并拥有有效的诊疗技术。在这种条件下，尽管我国人口基数庞大，医疗资源相对不足，但科学合理分配医疗资源，积极优化流程管理，仍然能够有效增强医疗服务保障能力，为切实保护人民生命安全和身体健康发挥关键作用。眼下，各地各部门应当争分夺秒加快落实相关部署，理顺工作机制，因地制宜统筹好医疗资源扩容改造、医务人员支持保障、医疗知识科普、老年人疫苗接种等工作，尽一切可能做好充足准备，最大限度提高医疗资源可用程度，最大限度保障就医秩序安全有序。

在筑牢医疗防线的基础上，还要保障经济社会正常运转。目前各地正迅速行动，制定具体举措便利人民群众生产生活。落实新的优化举措，恢复经济社会发展秩序，必须一如既往坚持科学精准，坚持人民至上。要完整、全面、准确地把握和执行防控措施，规范操作、不变形不走样，坚决纠正简单化、“一刀切”。要充分考虑实际，完善政策衔接细节，及时解决群众提出的急难愁盼问题，加强对老人、儿童、孕产妇、慢性病患者等特殊群体的服务保障。在调整防控措施的过渡阶段，政府部门特别需要做好信息发布工作，利用多种手段加强引导和阐释，增进公众对政策的理解，回应社会关切，畅通沟通渠道，确保各项优化措施平稳有序落地。

疫情防控措施的优化并不意味着疫情的结束，在回归正常的生活状态前，仍有许多任务需要我们每一个人的支持和参与。三年来，我们靠着科学精准的防控举措和共克时艰的强大合力，顶住了一轮又一轮疫情的冲击。在疫情防控的新形势下，相信只要我们坚定信心、团结一致，将防控优化措施落实到位，一定能够早日迎来胜利的曙光。