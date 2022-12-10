“剩菜盲盒”有利节约 食安监管不可放松

在这个“万物皆可盲盒”的时代，万万没想到剩菜也被盲盒安排上了。最近，这种“剩菜盲盒”正悄然成为一种时尚——商家将临过期食物以低于原价的盲盒形式售出，这种看起来既环保又省钱的方式，受到了一些年轻人的追捧。

“剩菜盲盒”为“盲盒家族”增加了新成员，为“盲盒经济”又添了一把火。盲盒的属性决定了其价格固定、商品不可观察、不可选择。不过，与其他盲盒不同的是，“剩菜盲盒”没有配送选项，需要顾客线上预约、线下自取。像线上线下销售的临期食品一样，“剩菜盲盒”有其存在的意义，能在一定程度上避免部分食物被浪费，与部分年轻人注重“性价比”的消费理念不谋而合。

对于“剩菜盲盒”，消费者最担心的是如何保障卫生安全？“剩菜盲盒”中的剩菜显然不是顾客吃剩下的菜，而是店家当天现做却没有卖完的菜，不过，店家没卖完的菜也有保质期的问题。有部分消费者在社交平台反映，“剩菜盲盒”存在菜品口感不佳、剩余保质期过短、吃完后肠胃不适等问题，有消费者甚至将购买“剩菜盲盒”的行为，称作“花钱换一个地方浪费食物”。

由此可见，剩菜可以“盲盒”，品质不能“盲”。店家一定要以诚信为本，坚决做到“没过期、很新鲜”之类承诺。若欺骗消费者，危害消费者的安全和健康，最终害的不止是消费者，还有商家自己，只要一次不讲诚信，以前的诚信都会全部丧失。而消费者则应按需购买、谨慎消费，虽然“剩菜盲盒”看起来很美，但食品安全大于天，购买时查一下或问一问食物保质期，闻一闻食物是否有变质现象，食用时发现不对劲及时住口，毕竟安全要放在第一位。在消费过程中要留存好相关证据，以备权益受损时依法维权。

剩菜可以“盲盒”，监管不能“盲”。今年前几个月，某快餐品牌曾跨界推出“盲盒套餐”，设定一些隐藏款玩具、赠品等，以提高餐品附加值，引发消费者疯狂抢购，有消费者为求赠品而找人“代吃”或直接抛弃食品，造成食物浪费。专家为此直言，因食品安全风险较高，不建议对短保质期的食品设置盲盒形式，建议监管部门加大对“盲盒套餐”的监管力度。而剩菜的保质期更短，“剩菜盲盒”更需要加强监管。

今年8月，市场监管总局发布《盲盒经营活动规范指引（试行）（征求意见稿）》，拟对盲盒销售的内容、形式、销售对象等方面作出规定。《意见稿》指出，药品、医疗器械、特殊化妆品、活体动物、无着快件、食品等在使用条件、存储运输、检验检疫、监督管理等方面有严格要求的商品，不得以盲盒形式销售。目前正式“指引”还没有出台，不过值得期待。

当然，“剩菜盲盒”采取线上预约、线下自取，不存在存储运输的问题，最终会不会被列入“盲盒经营活动规范指引”的禁止之列，还有待观察和商榷，不过，目前对其加强监管还是必要的。这也是让“盲盒经济”告别“盲目经济”的重要一环。（来源：北京青年报）