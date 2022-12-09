“智慧菜场”让买菜更便捷（网上中国）

数字显示屏、智慧电子秤、溯源二维码、菜场直播间……随着5G、大数据、物联网等技术的发展，中国多地推进农贸市场数字化，兴建起一批“智慧菜场”。各种科技设备的应用让管理运营更加智能，也为百姓带来更便捷的买菜体验。

消费体验大大优化

在浙江省宁波市江北区洪塘街道孙家菜市场入口处，显示屏滚动播放当日菜价、实时交易数据、客流量、菜品检测结果等信息。“有了新科技，菜品信息公开透明，在菜市场买东西更方便了。”家住附近的宁波市民侯女士说，显示屏上可以把菜价看得一清二楚，再也不用绕着菜市场，挨个去摊位问价了。

在上海市普陀区曹杨新村街道桂巷驿站二楼的菜场，只见每个摊位前都摆放了“AI识别智能秤”。除了称重结算，智能秤还兼具价格公示监测、食品溯源、交易大数据管理等功能。“再也不用担心缺斤少两、打错价格了，我们买得也安心。”经常来买菜的上海市民王阿姨开心地说。

在重庆市江北区佰年供销智慧农贸市场，顾客在交易完成后，会得到附有追溯二维码的小票，一旦发现食品质量等安全问题，可通过小票，在市场公开查询系统、微信公众号等信息平台对商品进行追溯。“一张小票就能做到‘从源头到餐桌’的全程追踪，实现流通千万里、追溯‘零距离’。”佰年供销智慧农贸市场工作人员说。

清华大学互联网产业研究院副院长刘大成接受本报采访时说，从马路边的小菜摊，到传统的室内农贸市场，再到新兴的“智慧菜场”，人们买菜的环境不断改善、体验不断提升。在数字技术的帮助下，老百姓的“菜篮子”拎得更放心。

经营省力又省心

菜场的智慧化升级，在提升消费者满意度的同时，也极大方便商户的日常运营。

在湖北省武汉市武昌区市井荟农贸市场才茂店，经营水果生意的许行斌夫妇把近期销售的“爆款”猕猴桃摆在了最显眼的位置。与往年不同的是，今年他们的进货是在大数据的指导下进行的。

“现在我们卖水果每单售卖都有明细，实现了单单可溯源，商户每天销售情况可以通过网络上传到市场管理后台，大数据会实时更新销售信息排名。可别小看这些排名，每天我都会瞅两眼，比如今天市场哪些水果卖得好，如果存货不够了我就可以及时上货。”许行斌说。

位于贵州双龙航空港经济区的双龙农贸市场引进了智慧农贸系统，利用大数据进行信息处理，支持商品库存管理、费用设置与缴费数据的实时查询。“通过对数据信息的应用，商户可以动态掌握市场经营状况，为经营决策提供数据支撑，市场监管方可以对多类型商户进行统一管理。”双龙农贸市场负责人管宁说。

作为“智慧菜场”互联网技术服务商，中科深信公司帮助全国数千家农贸市场转型。该公司相关负责人接受本报采访时说，“智慧菜场”运用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术，通过“互联网+”实现智能化经营和管理模式，对传统的农贸市场进行升级改造，能做到管理标准化、经营科学化，实现由粗放型到精细型的经营管理，为消费者、商户和市场管理方三方带来实惠和便捷。

满足网购需求

中国人民大学经济学院副教授张培丽接受本报采访时说，“智慧菜场”是顺应数字经济快速发展的必然选择，是产业数字化在农产品销售领域的体现，数字技术的降成本、提效率、可追溯等特征，使得数字化改造后的农贸市场更优惠、更便捷、更安全。“智慧菜场”的发展要充分考虑消费群体的新特点，注重购买支付方式的便捷化和多元化等。

为支持农贸市场升级改造、推动“智慧菜场”建设，不少商家积极运用各种数字化手段助力市场运营。例如，上海市黄浦区鲁班路的江南菜场为了满足顾客网购的消费需求，开发了“江南买菜”小程序和会员体系，把入驻菜场的早餐工程、小修小补等便民生活服务业态及周边的社区食堂等服务设施也一起融入，打造线上“一刻钟便民生活圈”。

“一头连着田间地头，一头连着百姓餐桌，菜市场与百姓生活息息相关，承载着千家万户的‘舌尖幸福’。”刘大成说，“智慧菜场”不仅为守护市民餐桌安全提供助力，也是一扇展示城市文明形象的直观窗口。数字化使得供需之间能够更精准地匹配，让成本更低、效率更高、质量更好。未来，“智慧菜场”还应覆盖农产品从采购到销售环节的全流程，形成源头可查、去向可追、责任可究的食品安全大数据管理系统，打造安全放心、购物便捷的市场交易环境，确保老百姓“舌尖上的安全”，形成城市充满烟火气的特色名片。