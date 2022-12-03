稳民心强信心：中国科学精准防控疫情显温度

哈尔滨数百名医护人员免费提供线上问诊，郑州向低保和特困供养人员下拨救助资金，北京上线电子版“北京市保供人员通行证”统筹外卖骑手防疫和生活物资配送……

近期，面对本土疫情呈现传播范围广、传播链条多、疫情波及面扩大的复杂态势，中国各地在抓好疫情防控各项工作的同时，尽最大努力做好人民群众生产生活服务保障，让抗疫有力度、保障有温度。

“加强封控隔离人员服务保障”“优化校园疫情防控措施”“加快新冠肺炎治疗相关药物储备”……国务院联防联控机制日前发布进一步优化防控工作的二十条措施，聚焦民生普遍关切，努力用最小的代价实现最大的防控效果。

“小孩晚上高烧不退，我通过物业管家联系了社区工作人员，不到30分钟就把孩子送到了医院。”重庆两江新区人和街道金宁社区居民张女士说，社区用专车全程闭环护送一家人到医院，在治疗结束后，又派专车接回小区。

参与“专车接力”的社区工作人员廖清馨和同事吃住在办公室，确保24小时电话畅通，“就是为尽最大可能畅通紧急外出渠道”。截至目前，他们已解决93例社区居民就医需求。

“做好重要民生商品储备”“优化封闭区域终端配送，明确生活物资供应专门力量”……二十条优化措施就加强疫情期间的生活物资供应保障作出明确规定。

商务部近期指导支持各地特别是疫情较重地区做好生活必需品市场保供，持续开展每日生活必需品量价监测，强化市场监测预警，及时采取针对性保供举措。

在北京，已有7年配送经验的京东快递小哥宋风胜说，近期工作量涨了近50%，站点提供全套防护装备和专业消杀设备、建立社区无接触保供站等多项措施让快递小哥们更安心、更高效。

完成配送任务之余，宋风胜还会帮老人买药、代购蔬菜。“前两天寒潮，特别冷，有客户还给我热了袋牛奶让带着路上喝，很感动。”

民间志愿力量成为同心抗疫的重要组成部分，越来越多的志愿者加入到了抗疫一线。“有大学生、退休老师，还有居家办公的年轻人，每个人都想出点力。”北京市大兴区天宫院街道融汇社区居民李玉红说，她所在的志愿者事务所还推出了工作指南，用于科学防疫培训。

在北京市海淀区八里庄街道，8名残疾人专职委员利用网课为残疾人普及康复知识、宣传相关福利政策，还帮助社区整理物资、统计信息。

专职委员马尔东一直坚持在微信群里为居民解答防控政策。作为一名视力残疾人，即使有些吃力，她也会尽心尽力讲解。“平常接受过很多志愿者为我提供的服务，我也想力所能及地回馈大家。”

疫情之下，多地通过线上线下多渠道为民众提供心理服务。北京、山东多所高校录制了心理健康专家辅导课程，太原市组织8名心理健康骨干教师开展了8场公益直播，常德市新设青少年防疫专项心理服务热线……

坚持稳中求进、走小步不停步，主动优化完善防控政策，是中国疫情防控的一条重要经验。

不断完善诊断、检测、收治、隔离等措施，加强全人群特别是老年人免疫接种，加快治疗药物和医疗资源准备，给尽快战胜疫情提供了政策保障，也给民众带来信心。

湖南长沙推出“送苗上门”、设立老年人绿色通道、提供“专车接送”；浙江省嵊泗县对老年人疫苗接种情况进行“点对点”精准服务……各地从协调联动、人群摸底、优化接种服务等方面加快推进老年人新冠疫苗接种工作。

“阿姨，您吃着药是吧？慢性病的稳定期是完全可以接种的。”在北京市广宁街道寿山福海养老院，社区医师狄安强和同事正在为老人们上门接种疫苗。

“我们会充分考虑老人自身情况，进行科学研判和讲解，大家健康意识普遍提升了，目前街道有3246名老人接种了新冠疫苗。”他说。

连日来，结合疫情变化形势和各地实际情况，多地因时因势主动优化完善防控举措，不断提高科学精准防控能力。

唯品会日前收到了广州市海珠区发布的“调整通告”，公司所在地区被列为东部非管控区，将有序恢复生产生活秩序。集团工会副主席谭海清说，目前正在筹备周年庆大促，职工能够在关键时刻恢复正常工作，对于我们犹如及时雨。

福州启动50亿元中小微企业纾困专项资金贷款，广西提前完成3000亿元“桂惠贷”投放……从加大金融对实体经济支持力度，到引导银行对普惠小微存量贷款适度让利，中国出台的一系列助企纾困“政策包”正在落地显效。

“在抗击疫情过程中，各项工作既要更精准，又要更有温度。”国务院联防联控机制综合组有关专家表示，将及时有效解决群众反映的急难愁盼问题，全力做好服务保障工作，减少因疫情给群众带来的不便。(参与采写：陈旭、赵宇飞、马晓澄、邰思聪、王学涛、任超、帅才、黄筱)