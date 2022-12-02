共抗艾滋进行时 做自己健康的“守护人”

HIV筛查实验室达到4.9万个，抗病毒治疗定点机构增至6000多个……近年来，我国艾滋病防治服务体系日趋完善，艾滋病防控取得显著成效。

2022年12月1日是第35个“世界艾滋病日”，今年我国宣传活动主题为“共抗艾滋 共享健康”。专家认为，防控艾滋病需要全社会的重视和行动，每个人都应提高自我保护意识与技能，做自己健康的第一责任人。

艾滋病危害大、病死率高

艾滋病，即获得性免疫缺陷综合征（AIDS），是人体感染人类免疫缺陷病毒（HIV）而引起的以人体CD4+T淋巴细胞减少为特征的进行性免疫功能缺陷，疾病后期可继发各种机会性感染、恶性肿瘤和中枢神经系统病变的综合性疾患。

艾滋病危害大、病死率高。根据联合国艾滋病规划署发布的报告，2021年，全球有65万人因为艾滋病而失去生命，新增艾滋病病毒感染者150万人。而国家卫生健康委发布的2021年全国法定传染病疫情概况显示，我国艾滋病报告死亡数在甲、乙、丙三类法定传染病中居首。

北京协和医院感染内科主任李太生说，艾滋病有三种传播途径：血液传播、性传播和母婴传播。人们对艾滋病普遍易感，可通过接触带有病毒的血液、精液、阴道分泌液、乳汁而传染。

然而迄今为止，尚无可以根治艾滋病的药物，也缺乏有效预防感染艾滋病的疫苗。一旦感染艾滋病，需要终身规律服药。

距离实现联合国“到2030年结束艾滋病流行”的目标所剩时间不多。专家认为，要想消除艾滋病危害，个人首先应重视和学习掌握艾滋病预防相关知识，拒绝不安全性行为、远离毒品，提高自我保护意识与技能，做好健康防护。

防控艾滋病需重视早期干预

“研究显示，我国因男男同性性行为导致的艾滋病病毒感染者在感染后平均4.8年发病，这提示要更加重视相关检测和早期治疗。”李太生说。

扩大检测是艾滋病防治的重要策略。目前，我国已经形成一套综合的检测服务模式，艾滋病自愿咨询检测就是其中一种。

根据中国疾控中心修订发布的《艾滋病自愿咨询检测工作指南》，在各级疾控中心，以及部分综合性医疗机构、妇幼保健机构、社区卫生服务中心、乡镇卫生院，都可以做艾滋病自愿咨询检测。

发生艾滋病暴露后，是可以预防和补救的。北京市疾控中心性病艾滋病防治所所长、主任医师卢红艳表示，发生不安全性行为等易感染艾滋病高危行为后，应及时到医院咨询和检测，并在医生指导下进行暴露后预防用药。

暴露后预防用药能有效降低感染艾滋病病毒的风险。“一旦发生高危行为，越早进行暴露后预防，效果就越好。”卢红艳说，如果需要进行暴露后预防服药，最好在24小时以内完成，最迟不能超过72小时。

多方合力将艾滋病疫情控制在低流行水平

近年来，我国颁布了一系列政策文件，为推进艾滋病防控指明方向：《健康中国行动（2019—2030年）》进一步明确将艾滋病疫情控制在低流行水平的具体目标；《遏制艾滋病传播实施方案（2019—2022年）》则明确提出增强艾滋病防治意识，避免和减少不安全性行为，最大限度发现和治疗艾滋病感染者，遏制艾滋病性传播上升势头……

经过全社会共同努力，我国艾滋病防控取得显著成效，疫情持续控制在低流行水平，感染者治疗覆盖率和成功率均超过90%。

“十年来，我国艾滋病防治服务体系和能力进一步提升和完善。”中华预防医学会常务副会长兼秘书长冯子健介绍，我国HIV筛查实验室由1.7万个增加到4.9万个，确证实验室由300多个增加到700多个，抗病毒治疗定点机构由3400多个增加到6000多个。

《“十四五”国民健康规划》提出，继续将艾滋病疫情控制在低流行水平，突出重点地区、重点人群和重点环节，有效落实宣传教育、综合干预、检测咨询、治疗随访、综合治理等防治措施。

“‘十四五’期间，我们将针对艾滋病领域的世界难题，如功能性治愈、慢性炎症导致的并发症以及免疫重建障碍等，继续不懈努力。”李太生说。