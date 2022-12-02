吉林：发挥中医药优势 坚决阻断疫情蔓延

科技日报讯 （记者杨仑）近日，吉林省新冠肺炎疫情防控领导小组医疗救治组组织中医专家、一线抗疫医生，结合吉林省本轮新冠肺炎患者疾病特点和易感人群体质特点，依据国家《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，制定了《吉林省新冠病毒肺炎中医预防及治疗方案》（以下简称《方案》）。

《方案》分为居家防护建议和医疗救治两部分。在居家防护部分，中医专家建议，居家时要保持空气流通；加强健身调理，提高防病抗病能力；要合理饮食，避免多食辛辣油腻及寒凉饮食；要调畅情志，保持精神上的安静，及时调摄不良情绪。此外，中医专家还推荐了防治结合中成药和应防尽防方剂、愿防尽防方剂。

在医疗救治部分，中医专家认为，该病属于中医“疫”病范畴。致本次传染病的直接因素是新型冠状病毒（奥密克戎），病属“寒湿疫”，肺脾气虚、寒湿偏盛的“状态”为发病基础。结合当下初入冬季，奥密克戎变异株感染的病机特点为在寒湿基础上，多挟风寒入侵，早期以肌腠不利，郁热为主，或发热（体温升高），或有热象，比如口干、烦躁、咽痛、舌红、苔黄、脉数。犯肺期患者呈现出“寒、湿、瘀、虚、痹”等病证表现；少部分患者尤其是重症会出现“痈”变。

在治疗中，相关专家、医生建议吉林各市（州）坚持消除症状、截断病情、尽快转阴原则，并可根据病情、证候及气候等情况，参照该方案进行辨证论治。